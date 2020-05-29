Akıllı Telefonlar
Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen tanıtıldı!
HMD, ABD ve Cricket Wireless için yeni giriş seviyesi telefonlarını tanıttı. Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen bugün resmi olarak duyuruldu. Cihazlar Android 10 destekli, üçlü kamera dizilimi bulunduran ve uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya sunuldu. C2 Tava ve Tennen aslında aynı telefon fakat Tennen perakendeciler tarafından satışa sunulacak. C2 Tava ise Cricket Wireless aracılığı ile satılacak.
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Nokia C5 Endi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Nokia C5 Endi, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentik bulunan bir ekran ile gelecek. Cihazın 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Cihaz polikarbonat kasaya ve sol tarafta özel bir Google Asistan düğmesine sahip. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Cihaz MediaTek P22 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Batarya tarafında ise 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pili mevcut.
Nokia C5 Endi, Gece Mavisi renginde ve 170 $ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz 5 Haziran‘dan itibaren Cricket Wireless aracılığıyla satın alınabilir olacak.
Nokia C2 Tava ve Tennen hangi teknik özelliklerle gelecek?
Nokia C2 Tava ve Tennen, 5.45 inçlik HD+ çözünürlüklü 18:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 8 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör mevcut. Telefonun kasası polikarbonat malzemeden üretilecek ve C5 Endi gibi sol tarafta özel bir Google Asistan butonu bulunduracak. Nokia C2 Tava ve Tennen, Helio A22 yonga setine, 2 GB RAM‘e ve genişletilebilen 32 GB / 64 GB depolama alanına sahip.
Batarya tarafında her iki cihazın da 10W hızlı şarj destekli 3.000 mAh pili bulunuyor. Nokia C2 Tava, 29 Mayıs‘tan itibaren 110$ fiyat etiketiyle Cricket Wireless üzerinden satışa çıkacak. C2 Tennen ise 70$ fiyat etiketiyle 15 Haziran‘dan itibaren perakendeciler tarafından piyasaya sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, FastConnect çipleri ile geliyor!
Bu yılın başlarında FCC, 6 GHz bandının Wi-Fi için kullanılmasına izin verdi. Bu 6 GHz yüksek frekans bandına “Wi-Fi 6E” adı verildi. Şimdi ise Qualcomm, mobil uygulamalara yönelik iki adet Wi-Fi 6E modemi tanıttı. Bu iki modem FastConnect 6900 ve FastConnect 6700 olarak adlandırıldı.
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Qualcomm, Wi-Fi 6E ile neler yapmayı planlıyor?
Wi-Fi 6E, halihazırda mevcut olan Wi-Fi sürümünün önemli şekilde güçlendirildiği yaklaşık 1.200 MHz spektrum kullanan model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu sürümde spektrumlar bitişik olduğundan daha verimli bir dolaşım sağlanıyor. Qualcomm FastConnect 6900, 4×2 (2×2 + 2×2) Eşzamanlı Çift Bant(DBS) işlemini destekliyor. Sonuç olarak ise 3.6 Gbps’lik tepe hıza ulaşım sağlanıyor. Fast Connect 6700 ise DBS bulunmadığı için 2.9 Gbps’lik tavan hıza ulaşabiliyor. Ancak yine de bu hız oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.
Qualcomm, Wi-Fi 6E ile çok düşük gecikmeli bağlantılar vadediyor. Kablosuz VR ve AR uygulamaları için oldukça önemli olacak olan 3 ms altındaki ping düzeylerinden bahsediliyor. Her iki FastConnect modem de Bluetooth 5.2 ile oyunları değiştirecek olan iyileştirmeler vadediyor. Ayrıca her ikisi de artırılmış güvenilirlik ve hız için Çift Bluetooth Anten yapılandırmasını destekliyor.
Qualcomm, AptX Adaptive ile Bluetooth sesin kablolu kulaklıklara eşdeğer bir ses kalitesi sunacağını belirtiyor. FastConnect 6700 ve 6900 çiplerinin örnekleri bu yıl üreticilere gönderilecek. 2021’in başlarında ise yılın ilk telefonlarında bu çipler kullanılacak.
Akıllı Telefonlar
LG K61, temmuz ayında Türkiye’de satışa çıkıyor!
LG, 48 MP’lik gelişmiş kamerasının yanı sıra, multimedya fonksiyonlarıyla ilgi çeken telefonu K61’i tüketicilerle buluşuyor. 2020 K serisinin önde gelen telefonlarından K61, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında satışa çıkıyor.
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Şirket, K serisinin 48 MP’lik kamerasıyla öne çıkan telefonu K61’i Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuyor. Fiyat performans anlamında, kullanıcıların başarılı bir telefon olacağı iddia ediliyor.
LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlük!
LG K61 cihazında ana kameranın yanı sıra, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunuyor. K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar firmanın akıllı telefonlarında bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan K61, kullanıcılara daha geniş görüntü sağlamak amacıyla, ince çerçevelerle donatılmış durumda.
DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Temel Özellikler:
K61
- Çip: 2.3 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
- Hafıza: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
- Kamera:
- Arka: 48MP Standart Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 5MP Derinlik Sensörü
- Ön: 16MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Beyaz
- Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy M01‘in teknik özellikleri ve cihazın boyutlarını içeren şema şeklindeki görseller Android Pure‘daki çalışanlar tarafından sızdırıldı. Şemalar hızlı başlangıç klavuzunda bulunan görseller gibi cihazın boyut ve bazı özelliklerini içerecek şekilde yayınlandı.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M01, 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip ekran ile gelecek. Ortaya çıkan görsellerde cihazın boyutlarının 146.3 x 70.86 x 9.8 mm olduğu öğrenildi. Şemada bahsedilen bir başka detay ise cihazda Dolby Atmos ses, Samsung Health, Face ID ve One UI arayüzünün bulunacak olması. Görsellerde ilginç bir şekilde microSD kart alanı “TBD” yani belirsiz gösterildi. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon Snapdragon 439‘dan gücünü alacak ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.
Galaxy M01, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olacak. Ön tarafa geldiğimizde ise cihazın 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy M01 hakkındaki bazı söylentiler cihazın Hindistan‘da 9000 INR(118$) fiyat etiketi ile çıkacağı yönünde. Bu veriler ışığında cihazın oldukça ucuz bir giriş seviyesi telefon olacağını söyleyebiliriz. Hem Galaxy M01 hem de Galaxy M11‘in Haziran ayının başında Hindistan‘da piyasaya çıkması bekleniyor.