Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen tanıtıldı!

HMD, ABD ve Cricket Wireless için yeni giriş seviyesi telefonlarını tanıttı. Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen bugün resmi olarak duyuruldu. Cihazlar Android 10 destekli, üçlü kamera dizilimi bulunduran ve uygun fiyatlı bir şekilde piyasaya sunuldu. C2 Tava ve Tennen aslında aynı telefon fakat Tennen perakendeciler tarafından satışa sunulacak. C2 Tava ise Cricket Wireless aracılığı ile satılacak.

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Nokia C5 Endi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Nokia C5 Endi, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentik bulunan bir ekran ile gelecek. Cihazın 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak. Cihaz polikarbonat kasaya ve sol tarafta özel bir Google Asistan düğmesine sahip. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Cihaz MediaTek P22 yonga seti, 3 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olacak. Batarya tarafında ise 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pili mevcut.

Nokia C5 Endi, Gece Mavisi renginde ve 170 $ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz 5 Haziran‘dan itibaren Cricket Wireless aracılığıyla satın alınabilir olacak.

Nokia C2 Tava ve Tennen hangi teknik özelliklerle gelecek?

Nokia C2 Tava ve Tennen, 5.45 inçlik HD+ çözünürlüklü 18:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 8 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör mevcut. Telefonun kasası polikarbonat malzemeden üretilecek ve C5 Endi gibi sol tarafta özel bir Google Asistan butonu bulunduracak. Nokia C2 Tava ve Tennen, Helio A22 yonga setine, 2 GB RAM‘e ve genişletilebilen 32 GB / 64 GB depolama alanına sahip.

Batarya tarafında her iki cihazın da 10W hızlı şarj destekli 3.000 mAh pili bulunuyor. Nokia C2 Tava, 29 Mayıs‘tan itibaren 110$ fiyat etiketiyle Cricket Wireless üzerinden satışa çıkacak. C2 Tennen ise 70$ fiyat etiketiyle 15 Haziran‘dan itibaren perakendeciler tarafından piyasaya sunulacak.