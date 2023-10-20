OnePlus, 24 Ekim’de Çin’in Chongqing kentinde gerçekleşecek olan bir etkinlikte, cep telefonu ekran teknolojisinde BOE ile işbirliği yaparak önemli bir gelişme sunacağını duyurdu. Etkinliğin davetiyesi üzerinde “Gündoğumu Doğu” ifadesi yer alıyor. OnePlus, 30 yılda geride kalmaktan çok ilerlemeyi ve aşmayı hedeflediklerini belirterek, 24 Ekim’de BOE Display ile Çin ekran teknolojisi için tarihi bir adım atacaklarını ve OPPO ile OnePlus markaları arasında işbirliği yapacaklarını bildirdi.

İçindekiler OnePlus ve BOE güçlerini birleştiriyor

OnePlus ve BOE güçlerini birleştiriyor

Şirket, detaylarını paylaşmasa da, sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OnePlus’ın yeni telefonlar için kullanmayı düşündüğü ekranın 2K çözünürlüğe sahip ve maksimum parlaklık seviyesini 3000 nit’e kadar çıkaracağını ifade ediyor. Daha önce tanıtılan OnePlus Open modeli ise 2800 nit’e kadar parlaklık sunuyor.

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Ayrıca, sızıntı kaynağı, şirketin gelecekte 3000 nit’in üzerinde parlaklık sunan ekranları, 1,5K çözünürlüğe sahip ekranlarda kullanmayı planladığını belirtiyor. Bu ekranlarda 2160Hz PWM karartma ve tek darbeli DC özellikleri kullanılacak.

Daha önceki söylentilere göre, bu yeni ekran teknolojisi ilk olarak birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 12 modelinde kullanılacak. Daha fazla ayrıntı, gelecek hafta düzenlenecek etkinlikte paylaşılacak.