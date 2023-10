OnePlus, tasarım, ekran kalitesi ve kamera performansını üst düzeyde sunan, OnePlus’ın hızlı yazılımı ile Hasselblad’ın kamera uzmanlığını bir araya getiren OnePlus Open modelini duyurdu.

OnePlus Open, açıkken sadece 5,8 mm kalınlığında bir profil sunarken, kapalıyken 11,7 mm’lik bir profille şaşırtıcı derecede ince bir gövdeye sahip. Ayrıca, sadece 239 gram ağırlığında olmasıyla da oldukça hafif bir yapıda. Söylenene göre telefonu tek elle kullanmak çok kolay. OnePlus Open, cerrahi sınıf paslanmaz çelikten dört kat daha dayanıklı bir titanyum alaşımından üretilmiş ve esnek AMOLED ekranı karbon fiber destekleyerek sabitlemiş. Bu cihaz, uzun ömürlü olacak. Çünkü 1.000.000 katlamaya dayanacak şekilde test edilmiş ve TÜV sertifikası almış.

Dahili ve harici ekranların her ikisi de 2K AMOLED panellere sahip ve her ikisi de Dolby Vision’ı desteklerken 2.800 nit tepe parlaklığı ile geliyor. Ayrıca, her iki ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip.

OxygenOS 13.2, çoklu görevler için OnePlus Open’ın gücüne güç katıyor. Canvas modu, birden fazla uygulamayı ekranda yan yana açmanıza olanak tanıyor ve bu uygulamaları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu, çoklu görevleri daha serbest ve akıcı hale getiriyor.

OnePlus Open, ince ve hafif olabilir, ancak Hasselblad işbirliğiyle tasarlanmış üstün bir üçlü kamera modülüne sahiptir. Ana kamera 48 MP’lik Sony LYT-T808 sensörüne sahip ve daha fazla ışık yakalama kapasitesi sunan son teknoloji çift katmanlı transistör piksel teknolojisi ile geliyor. 64 MP sensörlü 3x telefoto lens ile yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bu da 6x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Kamera uygulamasındaki Hasselblad Portre Modu, gece portreleri çekmek için üstün ışık toplama yetenekleriyle birleşiyor.

OnePlus Open, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB LPDDR5X RAM ile güçlendirilmiş amiral gemisi konumunda yer alıyor. 512 GB UFS 4.0 depolama alanı, hızlı ve geniş bir bellek sağlıyor. 4.805 mAh pil, uzun süre dayanır ve 67 W hızlı şarj cihazı sadece 42 dakikada tam şarj yapabilir. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu model1.699 dolardan satışa sunulacak.