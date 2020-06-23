OnePlus, uygun fiyatlı cihazlar da üretmeye başlayacak

Bir süredir amiral gemisi cihazları ile öne çıkan OnePlus, piyasadaki rekabete daha fazla dahil olabilmek adına uygun fiyatlı modeller de üretmeye başlayacağını açıkladı. OnePlus tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı yeni OnePlus cihazları, düzenli olarak görebilmemiz mümkün.

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Uygun fiyatlı OnePlus cihazlarda bizleri neler bekliyor

OnePlus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, uygun fiyata sahip olacak bu modeller, ilk olarak Avrupa ve Hindistan pazarlarında; ardından da Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. OnePlus marka amiral gemisi cihazların tasarımcısı Paul Yu ise, genç ve kreatif bir ekip ile son birkaç aydır uygun fiyatlı yeni seri cihazlar üzerinde durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Yeni seride beklenen ilk cihazlar ise, OnePlus Z veya OnePlus Nord olacak. Cihazda beklenen özellikler ise, ana kamera 48 megapiksel olmak üzere arka tarafta dörtlü kamera modülü, 6.4 inç OLED ekran paneli ve 90 Hz ekran yenileme hızı şeklinde. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği bekleniyor. Ayrıca cihaz, 4000 mAh bataryaya sahip olabilir.

OnePlus cephesinin uygun fiyata sahip olacak yeni cihazı için olası çıkış tarihinin Temmuz ayının ilk yarısında olması bekleniyor. Amiral gemisi katili cihazları ile ün yapmış olan OnePlus, bakalım yeni atıldığı segmentte de aynı başarıyı yakalayabilecek mi. Sonuç ne olursa olsun bizce OnePlus’ın bu segmente dahil olması bizlerin, yani son kullanıcıların avantajına olacaktır. Üreticiler arasında ne kadar rekabet olursa bizler de daha iyi cihazları daha uygun fiyatlarla edinebiliriz. Siz OnePlus’ın bu hamlesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu segmentte başarıya ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!