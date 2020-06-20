OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

OnePlus‘ın orta segment için piyasaya sürmeyi planladığı OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte TUV Rheinland tarafından onaylandı. Cihazın isminin ilk zamanlarda OnePlus Z olacağı konuşuluyordu fakat şu anda OnePlus Nord olacağı belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: Asus ROG Phone 3, kısa bir videoda görüntülendi!

OnePlus Nord hangi şarj özellikleriyle gelecek?

TUV Rheinland tarafından paylaşılan belgede cihazın 30W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtildi. OnePlus Nord, AC2003 model numarasına sahip ve paylaşılan listeye göre pek çok ülkede satışa sunulacak. Yine bugün BIS (Bureau of Indian Standards) tarafından görüntülenen cihaz, Hindistan‘da AC2001 model numarası ile sertifikalandı.

Önceki sızıntılara göre Nord 5G, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran içi parmak izi okuyucusu bulunacak. Kamera tarafında ise arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Ana kameranın yanında ultra geniş açılı kamera, makro ve derinlik sensörleri ile dörtlü bir kamera kurulumu bulunması bekleniyor.

Nord, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Cihazın 128 GB depolama alanı mevcut olacak. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pili bulunacak. Telefon, arayüz olarak Android 10 destekli Oxygen OS arayüzünü kullanacak. Cihazın fiyatlandırmasının ise 25.000 INR(330$) olacağı söyleniyor.

OnePlus Nord‘un önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil.