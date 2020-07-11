OnePlus, uygun fiyatlı bir model daha tanıtabilir!

Amiral gemisi katili modelleriyle popülerleşen OnePlus, Nord modeline ek olarak yeni bir uygun fiyatlı model tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench performans testi veri tabanında BE2028 model kodu ile yer alan cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakıyoruz.

Ortaya çıkan yeni modelin işlem birimi olarak Qualcomm’un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon 690 yonga setini kullanması bekleniyor. Bu güne kadar herhangi bir modelde kullanılmamış olan yonga seti, 2 adet 2,0 GHz frekansında çalışabilen Cortex-A77 çekirdeği ile birlikte 1,7 GHz frekanslı 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cihaz, Geekbench testinden tek çekirdek ile 609 puan alırken çoklu çekirdek testinden 1728 puan alıyor. Biraz geride kalıyor olsa da aldığı Geekbench puanlarına bakıldığında Snapdragon 765G’ye oldukça benzeyen yonga seti, grafik tarafında Adreno 619 yongasından güç alıyor. Baz modelinde 6 GB RAM kapasitesi sunması beklenen yeni model, bu konuda en az 8 GB RAM’e sahip olacak olan Nord modelinin gerisinde kalıyor. Bu özelliklere bakıldığında OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir seçenek ile karşımıza çıkacağını söylemek mümkün.

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Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Oxygen OS arayüzü ile çıkması beklenen model ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini de belirtelim.

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