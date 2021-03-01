OnePlus söylentiye göre Mart’ta 9R telefon ve saatini çıkaracak

OnePlus firması için Mart ayı yoğun geçeceğe benziyor. Öyle ki sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal 91Mobiles için yaptığı konuşmada; OnePlus firmasının Mart ayında en az dört cihaz tanıtacağını söyledi. Bunlar ise standart 9 modeli, 9 Pro ve akıllı saatin yanında; daha bütçe dostu olacak olan 9R akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Agarwal 9R veya saat için herhangi bir özellik bilgisi ise paylaşmadı. Daha önce 9E veya 9 Lite ismiyle anılan 9R telefonunu; kısa süre önce Evan Blass net üzerinde de keşfetmişti.

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6.5inç 90Hz ekrana sahip telefon, Snapdragon 690 işlemci barındırıyor. Ayrıca 64MP ana kamera imkanı verecek telefonun 8GB RAM ve 5000mAh bataryayla geleceği tahmin ediliyor. Böylelikle firmanın diğer bütçe dostu denilen Nord cihazlarından bu alanda biraz daha gelişmiş olacak gibi.

Diğer yandan 9 ve 9 Pro telefonlarının 120Hz ekranla ve Snapdragon 888’le gelmeleri muhtemel. Amiral gemisi telefonların kamera alanlarında da bazı gelişmeler görmemiz mümkün. OnePlus saatinin ise yuvarlak şekilli WearOS saati olup; Oppo Watch RX ile benzerlik göstermesi bekleniyor.

Söylentiler doğruysa eğer firmanın gelecek zamanlarda 9R telefonu ve saatini tanıtması olası. Ayrıca yine böyle bir senaryonun doğru olması OnePlus yeni cihazlarının firmanın piyasadaki en geniş çaplı teklifleri olacağını da söyleyebiliriz. Kullanıcıların bunu nasıl karşılayacakları ise merak konusu olsa da; seçim konusunda sıkıntı yaşamayacaklar gibi duruyor.