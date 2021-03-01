Akıllı Telefonlar
OnePlus söylentiye göre Mart’ta 9R telefon ve saatini çıkaracak
OnePlus firması için Mart ayı yoğun geçeceğe benziyor. Öyle ki sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal 91Mobiles için yaptığı konuşmada; OnePlus firmasının Mart ayında en az dört cihaz tanıtacağını söyledi. Bunlar ise standart 9 modeli, 9 Pro ve akıllı saatin yanında; daha bütçe dostu olacak olan 9R akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Agarwal 9R veya saat için herhangi bir özellik bilgisi ise paylaşmadı. Daha önce 9E veya 9 Lite ismiyle anılan 9R telefonunu; kısa süre önce Evan Blass net üzerinde de keşfetmişti.
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6.5inç 90Hz ekrana sahip telefon, Snapdragon 690 işlemci barındırıyor. Ayrıca 64MP ana kamera imkanı verecek telefonun 8GB RAM ve 5000mAh bataryayla geleceği tahmin ediliyor. Böylelikle firmanın diğer bütçe dostu denilen Nord cihazlarından bu alanda biraz daha gelişmiş olacak gibi.
Diğer yandan 9 ve 9 Pro telefonlarının 120Hz ekranla ve Snapdragon 888’le gelmeleri muhtemel. Amiral gemisi telefonların kamera alanlarında da bazı gelişmeler görmemiz mümkün. OnePlus saatinin ise yuvarlak şekilli WearOS saati olup; Oppo Watch RX ile benzerlik göstermesi bekleniyor.
Söylentiler doğruysa eğer firmanın gelecek zamanlarda 9R telefonu ve saatini tanıtması olası. Ayrıca yine böyle bir senaryonun doğru olması OnePlus yeni cihazlarının firmanın piyasadaki en geniş çaplı teklifleri olacağını da söyleyebiliriz. Kullanıcıların bunu nasıl karşılayacakları ise merak konusu olsa da; seçim konusunda sıkıntı yaşamayacaklar gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 10 Super AMOLED ekran ile geliyor!
Xiaomi Redmi Note 10 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve kutusu belli oldu.
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Xiaomi Redmi Note 10 modelinin kutusu ilk kez ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin alt firmalarından biri olan Redmi, çalışmalarını sürdürüyor. Çıkardığı fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, yeni cihazlar ile kullanıcılarını karşılayacak. Redmi Note 10 modelini geliştiren firma, an itibariyle geri sayıma geçti. Bu hafta içerisinde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Lansmana kısa bir süre kala akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın kutusundan da ilk görüntüler geldi.
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Akıllı telefon Snapdragon 678 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 6.43 inçlik Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kameranın teknik özellikleri belli olmazken, arkada bizleri dörtlü kamera karşılamakta. Ayrıca arka ana kamera 48 MP olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi de belli olan Redmi Note 10, 5000 mAh‘lik pil ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 33W’lık hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 4 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Online Mağaza’dan Kadınlar Günü’ne Özel Kampanya
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Huawei üç farklı ürününde kampanya başlattı. Kadın kullanıcıların rağbet gösterdiği Watch GT 2 42 mm, FreeBuds 3 Kırmızı ve P Smart S modelleri, hediyeleri ile birlikte kadın kullanıcılara 1-8 Mart tarihleri arasında indirimli olarak sunuluyor.
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Sevdikleriniz için hediyeler sunan Huawei, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üç ürün grubunda kampanya ve hediye fırsatları sağlıyor.
42 milimetre çaplı kadranı, beyaz ve pembe altın rengiyle Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam yüzeyi ve özel saat kayışları ile birlikte geliyor. 1 haftayı aşan pil süresi, sürekli kalp atış takibi, birçok farklı spor modu ve uyku takibi ile Watch GT 2, tam bir günlük sağlık asistanı. Ayrıca tüketicilere Huawei Online Mağaza üzerinden Huawei Watch GT 2 Pembe Altın modeli 1.499 TL ve Huawei Watch GT 2 Beyaz renkli modeli ise 1.399 TL son tüketici satış fiyatına sahip. Ek olarak Huawei akıllı saat ile birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
FreeBuds 3 Serisi’nin en dikkat çekici modeli olan FreeBuds 3 Kırmızı, akıllı aktif gürültü engelleme, 20 saat pil süresi ve kablosuz şarjı ile sizinle birlikte olarak, günün keyfini çıkartmanızı sağlıyor. Ayrıca Huawei Online Mağaza üzerinden 1.099 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulan FreeBuds 3; kırmızı renkli modeli için tüketiciler ayrıca vade farksız 4 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Aynı zamanda birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
48 MP yapay zeka destekli üçlü kamera, 128 GB depolama alanı ve 6,3 inç OLED ekrana sahip Huawei P Smart S; Huawei Online Mağaza üzerinde 2.999 TL kampanya fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Siyah ve Kristal renk seçeneklerine sahip Huawei’nin akıllı telefonu ile birlikte alınan FreeBuds 3i, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.
Akıllı Telefonlar
İşte OPPO F19 Pro Plus Modelinin Teknik Özellikleri
Çinli OPPO Mart ayı içerisinde F19 serisini tanıtacak. Serinin en güçlüsü ise OPPO F19 Pro Plus 5G olacak! Peki telefon neler vaad etmekte?
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Çinli OPPO önümüzdeki günlerde yeni F19 serisini tanıtacak. Hatırlarsanız “F” serisini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oluşturan şirket, bu alandaki ilk temsilcileri de F17 ve F17 Pro kılmıştı. Şimdi ise üç cihazlık F19 serisini geliştiren üretici F19 Pro ve F19 Pro Plus modelinin teknik detaylarını neredeyse netleştirdi. Hatta F19 Pro gün içerisinde haberlerimize konuk oldu. Peki F19 Pro Plus hangi detayları ile gün yüzüne çıktı?
OPPO F19 Pro Plus Netleşmiş Durumda
Plus takısı olmasına rağmen ekran tarafında F19 Pro ile aynı olan telefon FHD+ çözünürlükte. Ekranın boyutu 6.4 inç olurken paneli AMOLED. Buna paralel olarak ekran altı parmak izi sensörü telefonda yer almakta. Daha öncesinde yapılan iddialarsa 90Hz tarama hızını beklememize olanak sağlıyor.
Gücünü MediaTek imzalı bir yongadan alan OPPO F19 Pro Plus henüz kafalardaki soru işaretini giderebilmiş değil. Öyle ki kimi kaynaklar Dimensity 800U‘ya yoğunlaşırken, kimi kaynaklar Dimensity 1200‘ü işaret ediyor. Ancak çoğunluk Dimensity 800U’da hem fikir.
Ek olarak OPPO F19 Pro Plus modelinin arka tarafında 64MP+8MP+2MP+2MP çözünürlükte dört kamera boy göstermekte. Ön taraftaki kameranın çözünürlüğü ise 32MP.
8GB RAM/128GB depolama ile gelen telefonun daha farklı opsiyonlara sahip olması muhtemel. Ayrıca 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya telefona eşlik eden donanımlardan. Son olarak fiyat tarafında 339 doları görebiliriz.
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
OnePlus söylentiye göre Mart’ta 9R telefon ve saatini çıkaracak
Xiaomi Redmi Note 10 Super AMOLED ekran ile geliyor!
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