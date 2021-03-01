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OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)

OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Bilal Postacı, bu videoda OnePlus 8 Pro’nun en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)

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OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)

OnePlus 8 Pro modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/559e8be5 İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)

Yazan:

iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)

iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi ile karşınızdayız. 12 Pro kullanıcısı olan Mehmet Şiyar, bu videoda iPhone’un en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. 1,5 aylık iPhone 12 Pro deneyimini göreceğiz.

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iPhone 12 Pro Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)

Mehmet Şiyar Akbalık daha önce iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de kullanmış iken iPhone 12 Pro ile bir önceki nesil telefonların farkı da göreceğiz. Bakalım Mehmet Şiyar için telefonun detayları ve iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi nasılmış.

Adventure İstanbul

İyi seyirler…

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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)

Yazan:

Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)

Samsung Galaxy S21 Ultra kullanıcısı olan Samet, videoda telefonun detayları hakkında bilgi veriyor.

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!

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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)

Samsung Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile alan Samet Kuzucuoğlu, yeniden konuğumuz oldu. Samsung’un en güçlü ve en merak edilen telefonlarından olan Galaxy S21 Ultra ile deneyimini ürün ile beraber aldığı akesesuarlar ve eski telefonlarına nazaran deneyimi ile anlatan Samet’in telefon hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

Adventure İstanbul

İyi seyirler…

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5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)

Yazan:

5 yıllık iPhone 6'dan iPhone SE 2020 modeline geçmek (Caner Özyurt)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone SE 2020 ile Caner Özyurt oldu. 5 yıl boyunca iPhone 6 kullanım iPhone SE 2020 modeline Ekim 2020’de geçen Caner’in tasarımsal olarak çok benzer SE hakkındaki düşüncelerini bu videoda izliyoruz.

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5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)

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