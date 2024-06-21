Bugün erken saatlerde OnePlus, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili OnePlus Ace 3 Pro da dahil olmak üzere birkaç yeni ürünü 27 Haziran’da Çin’de duyuracağını doğruladı. Ace 3 Pro’nun yanı sıra markanın OnePlus Pad Pro, OnePlus Watch 3 saat ve OnePlus Buds 3 TWS kulaklıklarını da tanıtmasını bekliyoruz. Lansman öncesinde OnePlus Pad Pro tasarımı resmi olarak paylaşıldı.

İçindekiler OnePlus Pad Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus Pad Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus Pad Pro tasarımı geçen yıl tanıtılan orijinal OnePlus Pad’e benziyor. Ekran ince çerçevelerle çevrili ve arka tarafında kamera sensörü ve içinde LED flaş bulunan yuvarlak bir modül yer alıyor. OnePlus Pad Pro’nun metalik bir gövdeye sahip olacağı ve Haki Yeşili ve Uzay Grisi seçenekleriyle sunulacağı söyleniyor.

Tablet siyah renkli OnePlus Pencil stylus kalemi destekleyecek. Söylentilere göre kalem, orijinal OnePlus Pad’in kaleminden daha iyi bir yazma deneyimi sunacak. Apple Pencil benzeri çift dokunuş gibi özellikler olup olmayacağı henüz kesin değil.

Pad Pro’ya eskisinden daha büyük bir dokunmatik yüzeye sahip yükseltilmiş bir klavye aksesuarı eşlik edecek. Gelen son bilgilere göre klavye NFC bağlantısını da destekliyor. Artık tabletler laptopların yerini almak için yarışıyor, OnePlus tablet modeli de bu amaçla yola çıkmış.

OnePlus Pad Pro özellikleri de oldukça etkileyici. Pad Pro’nun dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili tableti olarak piyasaya çıkması muhtemel. Söylentilere göre, yeni canavar 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 7:5 en boy oranı sunan 12,1 inç LCD panele sahip olabilir.

Diğer özellikler özellikler arasında 16GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar depolama alanı ve 67W hızlı şarjı destekleyen 9,510mAh pil yer alıyor. Ön tarafta 8 megapiksel kamera ve arkada 13 megapiksel kamera yer alacak. Aynı cihazın birkaç hafta sonra Çin’de Oppo Pad 3 ve küresel pazarda OnePlus Pad 2 olarak yeniden tanıtılması muhtemel.

Tablet 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB ve 16GB+512GB olmak üzere dört farklı konfigürasyonda satışa sunulacak. Başlangıç yalnızca Uzay Grisi renginde olacakken, Haki Yeşil renk isteyenler daha üst depolama seçeneklerine bakmak durumunda kalacak. Cihazın Türkiye’de satılması ne yazık ki pek muhtemel değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!