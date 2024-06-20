Samsung, 19 Haziran tarihli bir rapora göre, popüler SSD’si olan Samsung 990 EVO SSD modeline harika bir yükseltme getiriyor. Samsung 990 EVO Plus ile bilgisayarınız hıza doyacak. Samsung SSD konusunda sadece Samsung 990 EVO Plus SSD ile değil, 9100 PRO ile de sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Samsung 990 SSD‘nin halefi Samsung 9100 PRO SSD olacak.

İçindekiler Samsung 990 EVO Plus ve 9100 PRO SSD Geliyor

Samsung 990 EVO Plus ve 9100 PRO SSD Geliyor

Samsung’un ticari marka başvurusu, flash sürücüler ve SSD’ler gibi depolama ürünlerini içeriyor. EVO Serisi SSD’ler, performans ve dayanıklılık dengesi ile biliniyor, hem günlük kullanıcılar hem de profesyoneller için popüler bir seçim. Mevcut Samsung 990 EVO, etkileyici okuma/yazma hızlarına ve güç verimliliğine sahip. Yakında çıkacak olan Samsung 990 EVO Plus modelinde bu özelliklerin daha da geliştirileceği bekleniyor.

Samsung’un ticari marka başvurusunda, USB flash sürücüler, NAND flash bellekler ve SSD’ler gibi çeşitli depolama ürünleri yer alıyor. 990 EVO Plus’ın yanında, Samsung’un yeni nesil SSD’leri de kendini göstermeye başladı. Yakında 9100 PRO SSD‘ler gelecek.

İlginç bir şekilde Samsung, “9100 PRO” için de bir ticari marka başvurusunda bulundu. Bu ticari marka, depolama ve yarı iletken kategorisine giriyor ve Samsung’un tüketici sınıfı depolama ürünleri için mevcut adlandırma kurallarından sapıyor.

Bildiğiniz üzere Samsung her yıl sondaki sayıyı 10 artırıyor. Yani 970, 980 ve 990 şeklinde SSD’ler çıkmıştı. Şimdi ise 90’dan sonra direkt şirket 100’e geçecek gibi duruyor. “9100 PRO” ticari markasının amacı belirsizliğini koruyor, bu da yeni bir ürün serisinin habercisi olabileceğini düşündürüyor.

Samsung’un ticari marka başvuruları, şirketin SSD pazarındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik planlarını ortaya koyuyor. 990 EVO Plus’ın geliştirilmiş performans ve dayanıklılık özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanması beklenirken, “9100 PRO” ise yeni bir ürün serisinin habercisi olabilir. Bu da Samsung’un depolama çözümleri konusundaki yenilikçi yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung SSD’lerin rakibi var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!