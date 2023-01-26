OnePlus’ın ilk tableti olmasıyla öne çıkan OnePlus Pad modelinden yeni haberler geldi. 7 Şubat tarihinde OnePlus 11R ile beraber tanıtılması beklenen cihazın görselleri ortaya çıktı. OnePlus Pad, firmanın halihazırdaki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11’den izler taşıyor!

OnePlus Pad İnce Çerçeveleriyle Görenleri Büyüledi!

OnePlus’in ilk tableti, tasarım konusunda oldukça iddialı olacak gibi duruyor. Öyle ki, ortaya çıkan görseller cihazın çok ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Sağ taraftaki çerçeveye OnePlus tarafı bir kamera da sığdırmış.

Ön kameranın burada olması doğru bir hamle olmuş. Zira görüntülü konuşmalar sırasında birçok kişi cihazı yatay olarak kullanıyor ve kullanıcının doğru açıda görüntülenmesi için kameranın yatay kullanıma uygun şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

11.6 inç boyutlu IPS LCD ekrana sahip olması beklenen cihazın ekran boyutunun ortalama büyüklükte bir tablete uygun olduğunu söylemek mümkün. Cihazın kasa malzemesi henüz bilinmiyor ancak cihazın hafif olması ve maliyetin azaltılması amacıyla plastik bir kasanın bizleri karşılaması olası.

iPad Pro ve iPad Air modellerinde gördüğümüz gibi özelleştirilmiş yüz tanıma sensörlerine sahip olmayan cihazın kilidini açmak için kilit tuşuna entegre bir parmak izi okuyucusuna yer verilmesi bekleniyor.

OnePlus 11’in tanıtım görsellerinde de kısa bir bakışı paylaşılan cihazın yanında tuşa benzeyen bir bölge bulunuyor. Parmak izi okuyucusu için oldukça büyük sayılabilecek bu bölgenin cihazdan ayrı satılacak bir kalem için manyetik şarj istasyonu olduğu düşünülüyor.

Cihazın arka kamera modülünün de OnePlus 11’den esinlendiğini söylemek mümkün. OnePlus 11’de olduğu gibi daire şeklinde bir kamera modülüne sahip olan cihazın kamerasında bir flaşa yer verilmemiş. Belge tarama gibi işlerde oldukça yararlı olan bu özelliğin OnePlus Pad’de bulunmaması ilginç olmuş.

Ne yazık ki cihazın donanımı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı kaynaklar cihazın Snapdragon 680 gibi giriş seviye tablet modellerinde gördüğümüz bir yonga setiyle geleceğini iddia ediyor.

Ayrıca cihazın satışa sunulacağı ülke sayısının da oldukça sınırlı olacağını söyleyelim. OnePlus’ın geçmişine baktığımızda Hindistan’da satılmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, bu pazarın ihtiyaçları düşünüldüğünde fiyat performans odaklı bir model olacağını söylemek mümkün.

Cihazın ince çerçeveleri ve büyük ekranının yanında cihaza güç vereceği söylenen Snapdragon 680 yonga seti, OnePlus Pad modelinin bilgisayarlarla aşık atacak bir tablet modeli olmak yerine içerik tüketimi odaklı bir tablet modeli olabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Pad’in tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!