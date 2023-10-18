OnePlus, dünya genelinde 19 Ekim tarihinde piyasaya süreceği ilk katlanabilir akıllı telefonu olan OnePlus Open modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi lansmandan önce, tahminci Mukul Sharma, bazı önemli detayları paylaştı.

Mukul’a göre, OnePlus Open 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulacak. Ayrıca, dünya genelinde farklı hafıza seçeneklerinin de gelebileceği belirtiliyor. Daha önceki bir rapor, OnePlus Open’ın bazı bölgelerde 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunabileceğini ortaya koymuştu.

OnePlus Open’ın, 7,8 inç boyutunda 2K Dahili AMOLED ekranıyla gelmesi ve bu ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, dışarıda da kullanılan 6,31 inçlik bir AMOLED ekranın aynı 120Hz yenileme hızını sunacağı belirtiliyor. Kamera sistemi ise 48MP birincil lens, bir diğer 48MP ultra geniş lens ve 64MP periskop lens içerecek şekilde tasarlandığı konuşuluyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 32MP ve 20MP’lik kameranın yer alabileceği söylentiler arasında.

Donanım tarafında, cihazın Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile güçlendirilmiş Android 13 işletim sistemi ile çalışması bekleniyor. Ayrıca, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerine sahip olacak. Cihazın 4800mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi ve hızlı 67 watt şarjı desteklemesi bekleniyor.

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İlgili bir haberde, son sızıntılardan birine göre OnePlus Open’ın 1.600 dolar fiyat etiketi ile gelebileceği söyleniyor. Ancak bu fiyatın başlangıç mı yoksa en yüksek konfigürasyon için mi geçerli olduğu henüz netlik kazanmadı.