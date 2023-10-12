Bu videoda OnePlus markasının ilk katlanabilir akıllı telefonu olan OnePlus Open modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken telefon, 1700 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması planlanıyor.

Eren de telefon hakkındaki tüm bilinenleri sizin için derledi. OnePlus Open 19 Ekim tarihinde tanıtılacak ve satışa çıkacak. Telefonun şimdiye kadar bilinen tüm özellikleri şu şekilde:

OnePlus Open Teknik Özellikleri:

✅ 7.82” QHD+ 120Hz LTPO ekran

✅ 6.31” FHD+ 120Hz dış ekran

✅ Snapdragon 8 Gen 2 işlemci

✅ LPDDR5X RAM 16GB RAM 256GB Depolama

✅ 48MP + 48MP geniş ve ultra geniş açı kamera

✅ 64MP 3x Periscope telephoto

✅ Hasselblad Renk Doğruluğu

✅ Dörtlü Hoparlör

✅ 4805mAh Batarya

✅ 100W SuperVOOC şarj

✅ OxygenOS for Fold Arayüz

✅ 1700 dolar fiyat

Peki siz OnePlus Open hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi katlanabilir akıllı telefon ünvanını alabilecek mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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