Birçok kişi tarafından beklenen OnePlus Nord N300 akıllı telefonun lansman zaman çizelgesi, bazı temel özellikleriyle birlikte açıklandı. OnePlus, yeni bütçe dostu bir cihaz serisinin yakında piyasaya sürüleceğini öne süren raporları da yakın tarihte doğrulamıştı. İddialar bu raporların OnePlus Nord N300 cihazı hakkında olduğunu ortaya koyuyor.

OnePlus Nord N300, Nord N200’ün halefi olarak ABD’de piyasaya sürülecek. Bilmeyenler için, Nord N200 sadece ABD’de satışa sunuldu. Yeni cihazın başka ülkelere yelken açıp açmayacağını bilmesek de, aldığı sertifikalar başta olmak üzere birçok belge telefonun ayrıntılarını sızdırıyor. Ayrıca OnePlus, Nord N300 ile ilgili bazı önemli detayları lansman öncesinde The Verge ile paylaştı. Rapor, yaklaşan telefonun işlemcisine, yenileme hızına ve şarj hızına ışık tutuyor. Ünlü teknoloji yazarı Mukul Sharma ise yeni ekonomik telefonun zaman çizelgesini ve diğer ayrıntılarını ortaya çıkardı.

[Exclusive] OnePlus Nord N300 is likely to launch globally in November, but the internal testing of the device (some other name for India) has also begun in India.

Black, Blue

4GB/64GB#OnePlus #OnePlusNordN300

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 14, 2022