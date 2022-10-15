Birçok kişi tarafından beklenen OnePlus Nord N300 akıllı telefonun lansman zaman çizelgesi, bazı temel özellikleriyle birlikte açıklandı. OnePlus, yeni bütçe dostu bir cihaz serisinin yakında piyasaya sürüleceğini öne süren raporları da yakın tarihte doğrulamıştı. İddialar bu raporların OnePlus Nord N300 cihazı hakkında olduğunu ortaya koyuyor.

OnePlus Nord N300, Nord N200’ün halefi olarak ABD’de piyasaya sürülecek. Bilmeyenler için, Nord N200 sadece ABD’de satışa sunuldu. Yeni cihazın başka ülkelere yelken açıp açmayacağını bilmesek de, aldığı sertifikalar başta olmak üzere birçok belge telefonun ayrıntılarını sızdırıyor. Ayrıca OnePlus, Nord N300 ile ilgili bazı önemli detayları lansman öncesinde The Verge ile paylaştı. Rapor, yaklaşan telefonun işlemcisine, yenileme hızına ve şarj hızına ışık tutuyor. Ünlü teknoloji yazarı Mukul Sharma ise yeni ekonomik telefonun zaman çizelgesini ve diğer ayrıntılarını ortaya çıkardı.

[Exclusive] OnePlus Nord N300 is likely to launch globally in November, but the internal testing of the device (some other name for India) has also begun in India.

Black, Blue

4GB/64GB#OnePlus #OnePlusNordN300 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 14, 2022

İçindekiler OnePlus Nord N300 Cihazının Tanıtım Tarihi ve Dikkat Çeken Özellikleri

OnePlus Nord N300 Cihazının Tanıtım Tarihi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Mukul’a göre Nord N300 Kasım ayında küresel pazarlara ulaşacak. Ayrıca, telefonun Siyah ve Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacağını öne sürüyor. Ünlü yazar, cihazın bu hafta Hindistan’da dahili bir test aşamasına girdiğini iddia ediyor. Aynı zamanda yeni canavar Hindistan’da farklı bir isimle raflarda yerini bulabilir. Mukul, Nord N300’ün 4GB RAM’e sahip olacağı ve 64GB dahili depolama alanı sunacağını öne sürüyor. Bunun yanı sıra OnePlus, telefonun bir MediaTek işlemciden güç alacağını zaten açıkladı. Ünlü seri ilk defa MediaTek kullanacak. Nord N200’de Snapdragon 480 bulunuyor. Aynı şekilde, orijinal Nord N100 de Snapdragon 460 kullanıyordu.

Fakat bu seneki cihaz için bütçe dostu olduğu vurgulanıyor. Nord N300’ün ABD varyantı 300 doların altında bir telefon. Dolayısıyla, giriş seviyesi bir MediaTek Dimensity 5G içermesi gayet normal. İddialar cihazın muhtemelen bir Dimensity 700 veya 810 işlemciye sahip olacağını söylüyor. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar hala bir söylentiden ibaret. OnePlus, Nord N200’ün halefine güç verecek yonga seti konusunda hala sessizliğini koruyor.

Bununla birlikte, şirket Nord N300’ün yükseltilmiş hızlı şarj desteği sunacağını açıkladı. Yaklaşan telefon 33W şarjı destekleyecek ve bu da serinin son telefonunun 18W şarj desteğine göre bir yükseltme olacak. Öte yandan, Nord N300 selefi gibi 5000mAh pil kullanacak.

Ekran özelliklerine geldiğimizde telefon delikli tasarıma sahip bir IPS LCD panele sahip olabilir. Ekran kavisli bir yapıdan ziyade düz bir biçimde olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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