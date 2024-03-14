Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus CE 4 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri açıklandı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri

OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri OnePlus Hindistan tarafından resmi olarak açıklandı. OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri tarafında 8 GB LDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolamaya sahip olacak. Bunun haricinde OnePlus Nord CE 4 depolama özelliklerinde 8 GB sanal RAM de bulunacak.

Collect games, memes, memories and everything in between with up to 1TB of storage and share them across multiple platforms at the same time with quick app switching on the #OnePlusNordCE4 pic.twitter.com/5LqiSNxuiJ — OnePlus India (@OnePlus_IN) March 14, 2024

OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi ne zaman?

OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi OnePlus Hindistan tarafından resmi olarak açıklandı. Açıklamaya göre OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi 1 Nisan olacak.

OnePlus Nord CE 4 tanıtım tarihi açıklamasında cihazın yonga seti hakkında da bilgi verildi. Paylaşılan resmi gönderiye göre OnePlus Nord CE 4, kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek.

Bir önceki nesil: OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih ediliyor.

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OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.