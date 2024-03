Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus CE 4 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri açıklandı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri OnePlus Hindistan tarafından resmi olarak açıklandı. OnePlus Nord CE 4 depolama özellikleri tarafında 8 GB LDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolamaya sahip olacak. Bunun haricinde OnePlus Nord CE 4 depolama özelliklerinde 8 GB sanal RAM de bulunacak.

Collect games, memes, memories and everything in between with up to 1TB of storage and share them across multiple platforms at the same time with quick app switching on the #OnePlusNordCE4 pic.twitter.com/5LqiSNxuiJ

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 14, 2024