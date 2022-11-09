OnePlus Nord CE 2 Şubat 2022’de piyasaya sürülmüştü. OnePlus Nord CE 2’den sonra ise OnePlus, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G’yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise 2023’ün başlarında OnePlus’ın OnePlus Nord CE 3’ü tanıtmasını bekliyoruz. OnePlus Nord CE 3’ün temel özelliklerinin bulunduğu yeni bir liste de sızdırıldı. Tipster OnLeaks yaklaşan telefonun DNA’sının çoğunu OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ile paylaşacağını gösteriyor.

OnePlus Nord CE 3’ün 6.7 inçlik FHD+ çözünürlükte 120hz IPS LCD bir ekrana sahip olacağı bekleniyor. Kaputun altında ise 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile desteklenen bir Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor. Kameralardan bahsedecek olursak OnePlus Nord CE 3 108 MP ana kameraya sahip. Bu kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor.

OnePlus Nord CE 3’ün 5000 mh büyüklükte bir pile sahip olacağı düşünülüyor. Bu pil 67W hızlı şarjı da destekleyecek. Telefonun ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı getirmesi de bekleniyor. OnePlus Nord CE 3, 2023’ün birinci veya ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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