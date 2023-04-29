Merakla beklenen OnePlus Nord 3, çeşitli sızıntı ve söylentilerde görüldükten sonra şimdi de sertifika listelerinde boy gösterdi. Son gelen raporlar, yaklaşan orta-üst segment akıllı telefonun bir sertifika veritabanında listelendiğini ortaya çıkardı. Bu da cihazın yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. OnePlus çok güçlü geliyor!

OnePlus Nord 3 Orta Seviyeyi Kasıp Kavuracak!

Bu ayın başlarında OnePlus Nord 3, NBTC ve TDRA gibi birden fazla sertifika platformunda görüldü. En son görüntü, cihazı CPH2493 model numarasıyla listeleyen TKDN’den geldi. Bu listeye bakıldığında OnePlus Nord 3’ün n1, n3, n5, n48 ve n40 gibi çeşitli 5G bantlarını destekleyeceği görülüyor. Ne yazık ki, marka henüz bu cihazı resmi olarak tanıtmadı. Ancak cihazın özelliklerinden bazılarını gözler önüne seren söylentiler bulunuyor.

Nord 3’ün, geçtiğimiz ay Çin’de duyurulan OnePlus Ace 2V’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Yani iki cihazın da aynı özellikleri taşıması kuvvetle muhtemel. Buna göre, cihaz Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Ace 2V, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile donatılmıştı. Ayrıca bu akıllı telefona 80W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5.000mAh pil güç veriyordu. OnePlus Nord 3’ün de küresel pazarda satışa sunulan Ace 2V olması beklendiği göz önünde bulundurulursa, bu özelliklerin Nord 3’e miras kalacağını söyleyebiliriz.

Nord 3’te 64 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya, 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel makro sensörün eşlik etmesi bekleniyor. Ön taraftaki çentik kısmında ise muhtemelen 16 megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamaerası yer alacak. Cihaz Android 13 işletimtabanlı OxygenOS 13.1 ile çalışacak.

Orta seviyede Vivo ve Huawei gibi markalar da birbiri ardında güçlü modeller tanıtıyor. OnePlus’ın bu modeli Vivo Y78 5G ve Huawei Nova 11 gibi modellerle kıran kırana bir rekabet içerisine girecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı ülkemize gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!