Xiaomi Mix 4 akıllı telefonun halefi olarak piyasaya sürülmesi beklenenen Xiaomi Mix 5 sızıdırıldı . Mix 4, Ağustos 2021’de Qualcomm Snapdragon 888+ işlemci ve 4,500mAh batarya ile piyasaya sürülmüştü. Telefonda 6,67 inç full-HD+ TrueColor AMOLED ekran ve 108 megapiksel birincil sensör, 13 megapiksel sensör ve ultra geniş lensli 8 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera ünitesi bulunuyordu.

Ek olarak 20 megapiksellik bir ön kamera ile geliyordu. Geçen yıl, Xiaomi Mix 5 ile ilgili söylentiler kısa bir süre ortalıkta dolaştıktan sonra tamamen sessizleşti, ta ki şimdiye kadar. Digital Chat Station, sözde telefonun tasarımını ve temel özelliklerini gösteren canlı bir görüntü paylaştı.

Bir Weibo gönderisinde söylentilere konu olan Xiaomi Mix 5 akıllı telefonun canlı bir görüntüsünü paylaştı. Görüntü, telefonun bazı temel tasarım öğelerini önerdi. Her tarafında ince çerçevelere sahip kutu gibi bir yapı ve 3200 x 1440 piksel daha yüksek çözünürlüğe sahip öncekilerden daha büyük 6,73 inç AMOLED ekran gösteriyor.

Görüntüde selfie kamerasının kesikleri görünmediği için telefonda muhtemelen bir ekran altı kamera da bulunacak. Xiaomi Mix 5’in bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenebilir.

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Bu arada, sızdırılan görüntü, sözde Xiaomi Mix 5 için başka bazı özellikler de öneriyor. Sızdırılan görüntüye göre, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca Android 13 tabanlı MIUI 14’ü kutudan çıkarması bekleniyor.

Xiaomi Mix 5’in, Mix 4’te kullanılan 4.500mAh’lik pil ünitesine kıyasla daha büyük bir 4.820mAh pil ünitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca 200W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürülebilir.