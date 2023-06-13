OnePlus cephesinin 2021 yılındaki amiral gemisi katili olan ve Dimensity 1200 işlemcisiyle piyasayı sallayan Nord 2 modeli önümüzdeki ay iki yaşına giriyor. Nord 2’nin halefinin piyasaya çıkmasının tam zamanı ve bu çok yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Öyle ki, OnePlus Nord 3 modelinin tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri geçtiğimiz gün sızdırıldı! İşte yeni canavar!

OnePlus Nord 3 Amiral Gemisi Katillerine Diz Çöktürecek!

Geçtiğimiz gün, yaklaşmakta olan Nord 3’ün resmi görünümlü bazı basın görselleri sızdırıldı ve lansman çok yakında olabilir. Yeni canavarın OnePlus’ın imzası haline gelen OnePlus mavi/yeşil karışımı renk tonu ve daha klasik görünümlü koyu gri renkleriyle bizleri karşılayacağını söylemek mümkün.

Söylentilere göre Nord 3, Mart ayında Çin’de resmiyet kazanan bir telefon olan OnePlus Ace 2V’nin yeniden markalaştırılmış hali olacak. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa Nord 3’ün 6,74 inç 120 Hz destekli FHD+ çözünürlüklü dokunmatik ekran ve Asahi Glass koruması, 64 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu, 16 MP selfie kamerası ve 80W kablolu şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelmesini bekliyoruz.

OnePlus Nord 3, MediaTek’in Dimensity 9000 yonga seti tarafından desteklenebilir. Şu sıralar Dimensity 9300’ün özelliklerini konuşuyoruz, yani Dimensity 9000 artık pek de yeni bir yonga seti değil. Ancak bu yonga setinin halen performans tablolarında üst sırada olduğunu söylemek mümkün. Bu yonga setine, 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile eşlik edebilir. Cihaz Android 13 üzerine kurulu OxygenOS 13 ile bizleri karşılayabilir.

OnePlus Nord 3’ün, yalnızca Çin pazarında satışa sunulan Ace 2V’nin küresel pazar versiyonu olacağını söylemek mümkün. Yani bu cihaz, Hindistan ve Avrupa pazarı gibi Çin dışındaki pazarlarda piyasaya sürülecek. OnePlus şu an ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteriyor, ancak firmanın son zamanlardaki birçok modeli ülkemize uğramadı. Bu modelin Türkiye planları ise henüz bilinmiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Nord 3 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!