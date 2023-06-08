Çinli dev telefon markaları OnePlus, Oppo ve Realme’nin BBK Electronics altında faaliyet gösterdikleri biliniyordu. Ancak, şirketlerin artık tamamen bağımsız varlıklar olarak işlev göreceği duyuruldu, bu da değişikliğin gerçekleştiğini gösteriyor.

BBK Electronics kısa süre önce üç akıllı telefon üreticisinin tamamen bağımsız olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Bu haber, Hindistan Hükümeti’nin Çinli teknoloji devlerinin etrafındaki kısıtlamaları sıkılaştırmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Çin merkezli çeşitli markaların gümrük ihlalleri, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve diğer yasadışı iş uygulamalarıyla suçlandı.

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Son zamanlarda Oppo Hindistan, 4.389 crores INR (yaklaşık 531 milyon dolar) değerinde gümrük vergisinden kaçmakla suçlandı. Bu olayın ardından yetkililer, Oppo’nun 2.082 crore INR’lik banka hesaplarını dondurdu. Bu durum, Oppo’nun Hindistan operasyonlarına ve hatta BBK’nın OnePlus ve Realme markalarının bölgedeki dağıtımına büyük bir darbe vurdu.

Şimdi BBK Electronics, OnePlus Technology ve Hindistan’daki Realme Mobile Telecommunications dahil olmak üzere her bir şirketi tamamen bağımsız hale getiriyor. Her bir firma teknik olarak ayrı olduğu için BBK Electronics, bölgedeki ticari operasyonları için daha düşük riskle karşı karşıya kalacak. OnePlus ve Realme ise şu anda perakendeciler ve distribütörlerle bireysel sözleşmeler kurmanın yanı sıra yeni sözleşmeli üreticiler arayışındalar.