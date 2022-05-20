OnePlus, geçtiğimiz gün yaptığı tanıtımda yer alan OnePlus Nord 2T ile oldukça popüler olan Nord serisine yeni bir model ekledi. Önceki modele göre önemli iyileştirmelerin yapıldığı cihaz, aynı zamanda MediaTek’in yeni işlemcisi olan Dimensity 1300’ü kullanan ilk cihaz olma unvanını da taşıyor!

İki Farklı Renk Seçeneği ile Geliyor!

“Jade Fog” (Yeşim Sisi) ve “Gray Shadow” (Gri Gölge) olarak adlandırılan iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, önceki model olan OnePlus Nord 2’ye kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyor.

Bunlardan en önemlisinin performans olduğunu söylemek mümkün. Zira OnePlus Nord 2T’de MediaTek’in üst seviye performans vaat eden Dimensity 1300 işlemcisi bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse, önceki seride MediaTek Dimensity 1200 işlemcisine yer verilmişti. TSMC’nin 6 nm’lik üretim süreciyle üretilen Dimensity 1300, bir adet 3 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A78 çekirdeğinin yanında üç adet 2.6 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A78’e ve 2 GHz saat hızına ulaşabilen dört adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. İşlemcide yer alan Cortex-A78 çekirdekleri performans odaklıyken, Cortex-A55 çekirdekleri ise odağına verimliliği alıyor. Bu yonga setinde bulunan GPU (Grafik İşleme Ünitesi) ise Mali-G77 MC9 olarak karşımıza çıkıyor.

6.43 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan cihaz, Full HD+ çözünürlüğe sahip. 90 Hz tazeleme hızı desteği sunan ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 120 Hz tazeleme hızı desteğinin neredeyse standart haline geldiği bir dönemde, üst seviye özelliklerle donatılan bir cihazın 90 Hz tazeleme hızı desteğine sahip olmasının ilginç olduğu söylenebilir.

32 MP çözünürlüklü özçekim kamerasına sahip olan cihazın arkasında ise, 50 MP çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüklü monokrom sensör yer alıyor. Cihazda yer alan ana kameranın Sony tarafının IMX 766 sensörü olduğunu belirtelim.

Kutudan Android 12 üzerine kurulu OxygenOS 12.1 ile çıkacak olan cihaz, 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya 80 Watt’a varan güçlerde şarj olabiliyor.

Baz versiyon olan 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan model için 399 euroluk bir fiyat açıklanırken, 12 GB bellek ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan model içinse 499 euroluk bir fiyat etiketi bulunuyor. 24 Mayıs’ta OnePlus’ın mağazaları ve seçili teknoloji marketlerinde satışa sunulacak cihazın ön sipariş döneminde OnePlus Buds Z2 hediyesi de olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Nord 2T’yi etkileyici buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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