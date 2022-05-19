OnePlus cephesi geçtiğimiz yıl yeniliklerini deneysel olarak kullanıcılara sunduğu OneLab platformu ile beraber Digital WellPaper adlı bir uygulamayı tanıtmıştı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar günlük ekran açık kalma süresi, telefonun kilidinin kaç kere açıldığı gibi bazı istatistikleri duvar kağıtlarında görerek dijital sağlık yönetimi yapabiliyordu. Firmanın bu uygulamasına gelen son güncelleme, bazı önemli yenilikler içeriyor!

Üç Yeni Duvar Kağıdı Eklendi!

Yeni güncelleme ile beraber; Botanik Bahçesi, Kozmos ve Çörek Mağazası adı verilen üç yeni duvar kağıdı da uygulamaya eklendi. Uygulamada yer alan diğerleri gibi canlı olan bu duvar kağıtlarının oldukça hoş göründüğünü söylemeliyiz.

Bu duvar kağıtlarının yanında, yeni eklenen bir özellik sayesinde OnePlus Digital WellPaper artık uygulama mağazası dışından yüklenen uygulamaların da pil ve kullanım süresi gibi istatistiklerini gösterebilecek. Uygulama, bu güncellemeye kadar yalnızca Google Play Store üzerinden yüklenen uygulamaların aktivitelerini gösterebiliyordu. Zira bu uygulama, veri toplanmak istenen uygulamaları kategorilere ayırıyor ve bunun gerçekleştirilmesi için de Google Play Store’dan uygulamanın kategori bilgisinin alınması gerekiyordu.

Güvenlik endişesi olan kullanıcıların da düşünüldüğü bu uygulama, ilk sürümden beri kullanım istatistiklerinin kullanıcıların cihazlarında yerel olarak depolandığı güvencesini veriyor. Uygulamanın internete bağlanma izni ise yalnızca Google Play Store’dan uygulama kategorisi bilgisinin alınabilmesi için gerekiyor.

Ayrıca, kullanıcılar artık uygulamada bulunan hangi duvar kağıdını kullanırsa kullansın, duvar kağıdının boş bir bölgesine dokunarak ekran açık kalma süresini görüntüleyebiliyor. Önceden bu özellik yalnızca seçili duvar kağıtlarında destekleniyordu.

Kullanıcıların cihaz ile geçirdiği sürenin sağlıklı sürelerin dışına çıkmasını engellemeye yardımcı olan ve kullanıcıların farkındalığını arttıran bu uygulamanın oldukça yararlı olduğu söylenebilir.

Bu uygulamanın bir benzeri de Google’ın Digital Wellbeing uygulaması. Birçok Android üreticisinin cihazlarında önceden yüklenmiş olarak sunduğu bu uygulama da OnePlus’ın Digital WellPaper uygulamasına oldukça benzer özellikler sunuyor. Ancak OnePlus’ın renkli duvar kağıtları ve detaylı istatistiklerle Google’ın Digital Wellbeing uygulamasından bir adım önde olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın Digital WellPaper uygulamasını kullandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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