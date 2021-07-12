Akıllı Telefonlar
ONEPLUS N10 5G’yi deneyimleme fırsatı sadece MediaMarkt Mağazalarında!
OnePlus her geçen gün gelişerek ve büyüyerek yeni modellerini piyasaya çıkarırken, ülkemizde ilk defa resmi satışına ONEPLUS N10 5G modeliyle giriş yaptı.
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Genellikle amiral gemisi diyeceğimiz üst seviye akıllı telefonlarıyla ön planda olan ONEPLUS, daha öncesinde ülkemizde satışı yokken artık Türkiye’de de resmi olarak satışa başladı. Amiral gemilerinin de ileriki günlerde gelmesini dört gözle beklerken, ONEPLUS N10 5G modeli satışta olan ilk ONEPLUS telefonu oldu. Orta seviye telefonların ülkemizde fazlasıyla rehavet görürken bu model ile giriş yapılmış olmasının da doğru olduğunu düşünüyoruz.
OnePlus N10 5G nin özelliklerine baktığımızda; 6.49 inç çözünürlüklü IPS ekranında Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme oranı barındırıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 690 işlemciden alan telefon, dahili 5G desteğiyle dikkat çekiyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama şeklindeki tek seçenekte 512 GB’a kadar microSD kart desteği sunuluyor.
Nord N10’un dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü sensörün yanı sıra 13 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel monokrom lens bulunuyor. Ekran deliğine ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yerleştirilmiş. Gücünü 4.300 mAh’lik bir bataryadan alan OnePlus Nord N10, Warp Charge 30T teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor.
Eğer siz de OnePlus N10 5G deneyimlemek istiyorsanız en yakında MediMarkt mağazasına gidebilir ya da ONEPLUS N10 128GB sayfasında inceleyebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Google, Android 12 için yeni oyun modu API’leri üzerinde çalışıyor!
Google, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen mobil işletim sistemi Android 12 için yeni oyun modu API’leri geliştiriyor. Şirket, bu yılki I/O etkinliğinde Android 12’yi Beta sürüm olarak tanıttı. I/O etkinliğinin yanı sıra başka konferanslarda da Android 12’yi canlı bir şekilde gördük. Google, bu yıl 12 Temmuz’da Oyun Geliştirici Zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik, 12 ve 13 Temmuz tarihlerine yayılacak ve her konuşma için Youtube prömiyeri gerçekleşecek. Henüz bu etkinliğin içeriği hakkında net bir bilgi bulunmasa da bazı sızıntılar Android 12 ile ilgili olacağını gösteriyor.
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Google’ın yeni Android 12 işletim sistemi neler içeriyor?
Android 12, yeni temalar, görsel efektler ve kullanışlı widgetler ile gelecek. Ayrıca yeni işletim sistemi çok daha stabil ve uyumlu çalışacak. Android Developers, Youtube kanalında yeni bir Android prömiyeri paylaştı. Video, iki gün sonrası için zaman ayarlı bir şekilde kanalda mevcut. Google, “Android 12 cihazlar için devrimsel bir özelliği ortaya çıkartacağız.” diyerek vites yükselttiğini belirtti. Açılış konuşmasının başlığı ve açıklaması, yeni özelliğin video oyunlarının kullanıcı deneyimini arttıracağını gösteriyor. Ancak henüz şirketin bunu nasıl yapacağı ile ilgili bir sızıntı mevcut değil. Bunu öğrenmek için pazartesi günü gerçekleşecek video lansmanı beklememiz gerekecek.
Videonun açıklaması, oyun kalitesiyle birlikte oyunların boyutunun da artacağını gösteriyor. Ancak her ne kadar uzun indirme süreleri bulunsa da oyuncuların kullanıcı deneyimi gelişecek. Android Developers’a göre video, oyunların gelişimi ve artan kullanıcı deneyimini anlatacak. Daha da önemlisi firma, Android 12 işletim sistemi için geliştirdiği yeni projesini de tanıtacak. Ayrıca videoda, Play Asset Delivery’nin üzerine inşa edilen yeni özelliklerin duyurusu da yapılacak.
Google, oyun modu API’leri ile neyi hedefliyor?
Android 12 için yeni “Oyun Modu API’leri” de videoda üzerinde durulması beklenen bir başka konu. Şirket, oyuncuların performansını arttırmak için ayar yapmalarını sağlayacak yeni API’ler üzerinde çalışıyor. Ayrıca alternatif olarak bu API’ler, oyuncuların tercihine bağlı olarak güç tüketimini optimize etmek için de kullanışlı olacak. Bununla birlikte, video oyuncularının en yüksek kare hızı veya pil tasarrufu için çeşitli özelleştirmeler yapması mümkün hale gelecek. Videonun açıklaması, oyuncuları yaklaşmakta olan telefon lansmanları hazırlanırken oyunları entegre ve test etmeye çağırdı. Bununla birlikte henüz mevcut API’ler hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak pazartesi günü hangi özellikler ve optimizasyon ayarlarının bulunacağını görmüş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?
Xiaomi akıllı telefon ürün gamına baktığımızda birçok modelinin olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde hangisinin size göre olduğunu biliyor musunuz? Ya da hangi telefonun size hitap ettiğini veya aradığınız spesifik özelliklerin hangi telefonda bulunduğunu? Bu videoda bu sorular cevap veriyoruz.
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Kim Xiaomi Mi 11 Lite Almalı? – YouTube
Mi 11 Lite boyutlarına baktığımızda 160.53mm yükseklik, 75.73mm genişlik, 6.81mm ve 157 gramlık hafifliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca Siyah, Pembe ve Mavi rengi mevcut.
Mi 11 Lite ekranıyla da öne çıkmayı başarıyor. 6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) ekran 402 PPI değer sunuyor. 90 Hz tazeleme/240Hz dokunmatik örnekleme sunan model HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayını da destekliyor. Orta seviyede görmeye alışkın olmadığımız 10bit (8 bit+2 bit FRC) renk derinliğini de bünyesinde barındırıyor. Ortalama olarak 500 cd/m² (nit) parlaklık, maksimum 800 cd/m² (nit) parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın, ekran gövde oranı ise %84.96.
Qualcomm® Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan Mi 11 Lite, Qualcomm® Adreno 618 grafik birimine sahip. 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan modelde LPDDR4X RAM+UFS 2.2 kullanılıyor. Ayrıca kutudan MIUI 12 ile çıkıyor, Android 11 ile geliyor.
Mi 11 Lite, 4250mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Günlük kullanımda ise 7 saat ve üzeri ekran açık süresi almayı başarıyor. Ek olarak yine klasik bir Xiaomi şarj aleti olan 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 45-50 dakika aralığında %0’dan %100’e dolum yapabiliyor.
Xiaomi Mi 11 Lite, 64MP ana kameraya sahip. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bu kamera 6 katmanlı lens ile donatılmış. Ana kameranın performansının gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak 8MP 119° derecelik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası da bulunuyor. Ayrıca 5MP telemakro kamerası da mevcut. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile (3cm-7cm) çektiğiniz objeye oldukça yaklaşmak mümkün. Arka kameralar ile birlikte 1080p | 60fps, 1080p ve 720p | 30fps, ve yavaş çekim videoda 1080p ve 720p | 120fps video çekimi yapılabiliyor. Ön kameraya baktığımızda Mi 11 Lite, 16MP f/2.45 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile 1080p | 30fps ve 720p | 120fps videolar çekmekte mümkün.
Ses seviyesi yeterli olan modelde bass, tiz ve midler doyurucu bir şekilde veriliyor. 3.5mm jak girişi bulunmayan modelde kulaklıkla müzik dinleme zevki type-C üzerinden veriliyor. MIUI’a özgü olan ses profilleri ile istediğiniz seviyede kulaklık ayarını yapabilmekte mümkün.
Ağ bağlantıları konusunda çağımızı yakalayabilen model 4G ve 5G olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Ülkemize gelen 4G versiyonu ile 5G versiyonu arasında teknik anlamda birçok farklılık olsa da ağ bağlantıları konusunda benzer özellikler sunuyor. Wi-Fi4, Wi-Fi 5 ve 802.11a/b/g destekleyen model Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.
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Akıllı Telefonlar
Bu uygulama telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçüyor!
Genellikle “su geçirmez” olarak adlandırılan IP dereceli suya dayanıklı telefon satın alan kullanıcıların bile her zaman dikkatli olması gerektiği her yerde dile getiriliyor. Yepyeni amiral gemilerinin mükemmele yakın bir tasarım kalitesi olarak lanse edilmiş ve suya dayanıklı olarak tüketicilere sunulmuş olsa bile muhtemelen uzun kullanımlar sonucunda veya herhangi bir tamirat sonrasında bu özelliğini kaybedecek. Peki bir uygulama ile telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçebilir misiniz?
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Eğer telefonunuzun suya dayanıklılığını kendinizin test etme gibi bir fikriniz varsa bunu gerçekten suya sokmadan da test etmenin bir yolu var gibi gözüküyor. Özellikle bunu yapmak ücretsiz ve kolaysa bu fikir daha da önem kazanıyor. Bundan bir hafta önce, Google Play mağazasında tam olarak bu amaca yönelik bir uygulama ortaya çıkmış gibi görünüyor. Söz konusu uygulama Water Resistance Tester 1 Temmuz’da piyasaya sürülmüş ve akıllı telefonunuzun IP67 ve IP68 su geçirmezlik contalarını test etmenize yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Uygulamanın geliştiricisi Ray W’ye göre uygulama, suya dayanıklılık testini telefonun yerleşik barometresini kullanarak yapıyor. En son güncellemesinden itibaren uygulama, telefonun gerçekten bir barometresi olup olmadığını da kontrol ediyor, bu yüzden en azından bu bilgiyi almak için bile kullanılabilir.
Uygulama şu şekilde işliyor; Test sırasında uygulama, kullanıcının telefonuna sıkıca basmasını istiyor ve içerideki barometreden aldığı basınç verilerini, kullanıcının telefonun aşağısına basmadığındaki basınç ile karşılaştırıyor. Böylece buna karşılık olarak kullanıcıya su geçirmezlik contalarının dayanıp dayanmadığı konusunda anşaılır bir derecede doğru bir sonuç vermesi bekleniyor.
Uygulamayı indiren kullanıcılarının yorumlarına bakıldığında çoğunlukla olumlu olduğunu, kullanıcılar birkaç telefonu test ettiğini ve doğru sonuçlar aldığını iddia ediyor. Her halükarda, bu uygulamayı denemek faydalı olabilir tabii ancak telefonun sıvı direncinin hala dayandığı görülse bile telefonunuzu her zaman ve her türlü sıvılardan uzak tutmak hem sizin için hem de telefonunuzun sağlıklı çalışması için daha iyi.
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