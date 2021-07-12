Oppo A15S İnceleme | Türkiye’nin İlk Yerli Oppo’sunu İnceledik | İlk Göz Ağrımız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eline ilk kez bir yerli üretim akıllı telefon aldığında bu akıllı telefonun markası Oppo’ydu, herkesin kutu üzerinde merakla görmeyi beklediği ilk yerli Oppo modeli de ortaya çıkmıştı. Ve o telefon, şuanda elimde gördüğünüz Oppo A15S’ti. Burada biraz pozitif ayrımcılık yapacağım çünkü bu cihaz, yeni dönemde yabancı markaların yerli üretimlerinin ilk adımıydı.

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Oppo A15S kullanıcıya neler sunuyor?

Oppo A15S yine giriş segmentindeki müşteri kitlesi hedef alınarak üretilmiş bir akıllı telefon. Bu yüzden vadettiği özellikler de giriş segmentindeki talepleri karşılayacak şekilde seçilmiş. Gelin detaylarını sizlere anlatalım.

Oppo A15S 4 GB RAM ve 64 GB depolama opsiyonuyla sunuluyor ve yaklaşık 2.200 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Yakın geçmişte 2.000 TL bandında akıllı telefon alınamadığı için şu anki fiyat bize kalırsa gayet güzel.

Oppo A15S hem fiyatıyla hem de donanımıyla benim yine anne baba telefonu dediğim stereotipe yerleşen bir telefon. Ama kendi klasmanındaki rakiplerine göre de artıları var tabi.

Neden böyle diyorum çünkü yine 6.52 inçlik gayet büyük bir IPS ekran tercih edilmiş fakat bu ekranın çözünürlüğü 720p. Yani HD bir ekran Full HD değil. Artık biliyorum hiçbirimiz 720p ekranlar görmek istemiyoruz. Keşke görmesek de; ama fiyatın yükselmesinden kaçınmak amacıyla markalar hala 720p ekranları kullanabiliyor. 720p ekranların ucuz olmasının yanında diğer artısı da pil tüketimlerinin daha düşük olması. Bu da yine anne babalar için pil problemini azaltan bir etken.

Ama cihaz gayet hafif. 177 gramlık bir ağırlığı var ve bu da kullanımını daha da kolaylaştırıyor. 200 gramın altındaki cihazları kullanmak, 200 gramın üstündeki cihazlara göre çok daha ergonomik. Cihazın ağırlığıyla kullanım ergonomisi arasında bir ters orantı var. Ama bu skalada kritik eşik de demin söylediğim gibi 200 gram.

Kamera performansı

Arka kamerada 13 MP bir ana kamera tercih edilmiş ve 13 MP kulağa yüksek gelen bir değer olmasa da 13 MP’e göre bence güzel bir fotoğraf performansı var. Onun yanında 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.

Ön tarafta da 8 MP bir ön kamera mevcut. Ön kamerada ince detay kaybı çok dikkat çekiyor. O yüzden çok fazla selfie çekenler için bu ön kamerayı öneremiyorum.

İşlemci

İşlemci konusuna gelirsek de genellikle giriş segmentinde üst düzey güçteki işlemcileri zaten göremiyoruz. Burada da MediaTek’in Helio P35 işlemcisini görüyoruz. Helio P35 her ne kadar üst düzey performansa sahip bir işlemci olmasa da günlük temel ihtiyaçların tamamına cevap verebiliyor. Hatta oyun dahi oynatabiliyor. Örneğin PUBG’de dengeli grafiklerde orta kare hızında oyunu oynayabiliyorsunuz. Arada bir ufak tefek takılmalar ve kasmalar gözlemleyebilmeniz mümkün ama rahatsız edici düzeyde bir şey yok.

Sentetik testlerde cihazın aldığı puanlara gelirsek de;

Helio P35’li Oppo A15S AnTuTu’da 100.000 barajını geçerek 100.875 puan almayı başardı.

3DMark’ta Slingshot’ta 759 puan aldı.

PCMark performans testinde 4.713 puan aldı.

Geekbench’te de tek çekirdekte 168 çoklu çekirdekte 961 puan aldı.

Batarya

Bu cihaz elde kullanımı kolay olan hafif bir cihaz demiştik ama hafif cihazlarda genelde batarya kapasitesinin de daha düşük olduğunu görüyoruz. Burada da bu durum geçerli. Cihazın batarya kapasitesi 4.230 mAh. Bence minimum 4.500 mAh olmalıydı. Ama P35’in fazla güç tüketmeyen bir işlemci olması ve ekranın 720p olması bataryanın fazlasıyla yeterli hale gelebilmesini sağlıyor zaten. Bir de güç tasarrufu moduna alırsanız o durumda cihazın bataryası sizi günlerce idare edebilecek düzeye geliyor.

Eksileri

Ama hızlı şarjın 10W olması ve bunun Micro USB üzerinden olması pek arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu kadar şık ve güzel cihaz yapmışsınız. Özellikle saygıdeğer büyüklerimize hitap edebilecek bir cihaz. Bu noktada Type-C daha da önemli hale geliyor. Yani mesela gözleri az görmeye başlayan birinin Micro USB kabloyu şarj yuvasına oturtması çok daha zordur.

Arka kapak aynalı vesaire çok güzel ama çok leke tutuyor. Parmak izi okuyucu da arka kapakta olduğundan dolayı orayı böyle parmakladığınızda mutlaka cihaz baya bir parmak izi oluyor. Normalde bunun önüne geçmek için ne yaparsınız, kılıf takarak bu kirlenmenin önüne geçmeye çalışırsınız. Burada da kutudan çıkan kılıfla bunu yapabilmeniz mümkün.

Her ne kadar eleştirdiğimiz noktalar olsa da; bu cihazın benim gönlümde ayrı bir yeri var. Burada Türkiye’de üretilen ilk Oppo akıllı telefondan bahsediyoruz ve bu çok özel bir şey. Türkiye teknoloji endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor bu akıllı telefon. O yüzden birçok kişinin de kalbinde ayrı bir yeri vardır diye tahmin ediyorum.

Daha iyilerini daha donanımlılarını, hatta ve hatta amiral gemilerinin de ülkemizde üretilmeye başlandığını yakın zamanda görürüz umarım. Öyle bir durumda da zaten burada yani Hardware Plus’ta bütün gelişmeleri de size objektif bir şekilde aktaracağız.