Oppo A15S İnceleme | Türkiye’nin İlk Yerli Oppo’sunu İnceledik | İlk Göz Ağrımız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eline ilk kez bir yerli üretim akıllı telefon aldığında bu akıllı telefonun markası Oppo’ydu, herkesin kutu üzerinde merakla görmeyi beklediği ilk yerli Oppo modeli de ortaya çıkmıştı. Ve o telefon, şuanda elimde gördüğünüz Oppo A15S’ti. Burada biraz pozitif ayrımcılık yapacağım çünkü bu cihaz, yeni dönemde yabancı markaların yerli üretimlerinin ilk adımıydı.
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İçindekiler
Oppo A15S kullanıcıya neler sunuyor?
Oppo A15S yine giriş segmentindeki müşteri kitlesi hedef alınarak üretilmiş bir akıllı telefon. Bu yüzden vadettiği özellikler de giriş segmentindeki talepleri karşılayacak şekilde seçilmiş. Gelin detaylarını sizlere anlatalım.
Oppo A15S 4 GB RAM ve 64 GB depolama opsiyonuyla sunuluyor ve yaklaşık 2.200 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Yakın geçmişte 2.000 TL bandında akıllı telefon alınamadığı için şu anki fiyat bize kalırsa gayet güzel.
Oppo A15S hem fiyatıyla hem de donanımıyla benim yine anne baba telefonu dediğim stereotipe yerleşen bir telefon. Ama kendi klasmanındaki rakiplerine göre de artıları var tabi.
Neden böyle diyorum çünkü yine 6.52 inçlik gayet büyük bir IPS ekran tercih edilmiş fakat bu ekranın çözünürlüğü 720p. Yani HD bir ekran Full HD değil. Artık biliyorum hiçbirimiz 720p ekranlar görmek istemiyoruz. Keşke görmesek de; ama fiyatın yükselmesinden kaçınmak amacıyla markalar hala 720p ekranları kullanabiliyor. 720p ekranların ucuz olmasının yanında diğer artısı da pil tüketimlerinin daha düşük olması. Bu da yine anne babalar için pil problemini azaltan bir etken.
Ama cihaz gayet hafif. 177 gramlık bir ağırlığı var ve bu da kullanımını daha da kolaylaştırıyor. 200 gramın altındaki cihazları kullanmak, 200 gramın üstündeki cihazlara göre çok daha ergonomik. Cihazın ağırlığıyla kullanım ergonomisi arasında bir ters orantı var. Ama bu skalada kritik eşik de demin söylediğim gibi 200 gram.
Kamera performansı
Arka kamerada 13 MP bir ana kamera tercih edilmiş ve 13 MP kulağa yüksek gelen bir değer olmasa da 13 MP’e göre bence güzel bir fotoğraf performansı var. Onun yanında 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.
Ön tarafta da 8 MP bir ön kamera mevcut. Ön kamerada ince detay kaybı çok dikkat çekiyor. O yüzden çok fazla selfie çekenler için bu ön kamerayı öneremiyorum.
İşlemci
İşlemci konusuna gelirsek de genellikle giriş segmentinde üst düzey güçteki işlemcileri zaten göremiyoruz. Burada da MediaTek’in Helio P35 işlemcisini görüyoruz. Helio P35 her ne kadar üst düzey performansa sahip bir işlemci olmasa da günlük temel ihtiyaçların tamamına cevap verebiliyor. Hatta oyun dahi oynatabiliyor. Örneğin PUBG’de dengeli grafiklerde orta kare hızında oyunu oynayabiliyorsunuz. Arada bir ufak tefek takılmalar ve kasmalar gözlemleyebilmeniz mümkün ama rahatsız edici düzeyde bir şey yok.
Sentetik testlerde cihazın aldığı puanlara gelirsek de;
Helio P35’li Oppo A15S AnTuTu’da 100.000 barajını geçerek 100.875 puan almayı başardı.
3DMark’ta Slingshot’ta 759 puan aldı.
PCMark performans testinde 4.713 puan aldı.
Geekbench’te de tek çekirdekte 168 çoklu çekirdekte 961 puan aldı.
Batarya
Bu cihaz elde kullanımı kolay olan hafif bir cihaz demiştik ama hafif cihazlarda genelde batarya kapasitesinin de daha düşük olduğunu görüyoruz. Burada da bu durum geçerli. Cihazın batarya kapasitesi 4.230 mAh. Bence minimum 4.500 mAh olmalıydı. Ama P35’in fazla güç tüketmeyen bir işlemci olması ve ekranın 720p olması bataryanın fazlasıyla yeterli hale gelebilmesini sağlıyor zaten. Bir de güç tasarrufu moduna alırsanız o durumda cihazın bataryası sizi günlerce idare edebilecek düzeye geliyor.
Eksileri
Ama hızlı şarjın 10W olması ve bunun Micro USB üzerinden olması pek arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu kadar şık ve güzel cihaz yapmışsınız. Özellikle saygıdeğer büyüklerimize hitap edebilecek bir cihaz. Bu noktada Type-C daha da önemli hale geliyor. Yani mesela gözleri az görmeye başlayan birinin Micro USB kabloyu şarj yuvasına oturtması çok daha zordur.
Arka kapak aynalı vesaire çok güzel ama çok leke tutuyor. Parmak izi okuyucu da arka kapakta olduğundan dolayı orayı böyle parmakladığınızda mutlaka cihaz baya bir parmak izi oluyor. Normalde bunun önüne geçmek için ne yaparsınız, kılıf takarak bu kirlenmenin önüne geçmeye çalışırsınız. Burada da kutudan çıkan kılıfla bunu yapabilmeniz mümkün.
Her ne kadar eleştirdiğimiz noktalar olsa da; bu cihazın benim gönlümde ayrı bir yeri var. Burada Türkiye’de üretilen ilk Oppo akıllı telefondan bahsediyoruz ve bu çok özel bir şey. Türkiye teknoloji endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor bu akıllı telefon. O yüzden birçok kişinin de kalbinde ayrı bir yeri vardır diye tahmin ediyorum.
Daha iyilerini daha donanımlılarını, hatta ve hatta amiral gemilerinin de ülkemizde üretilmeye başlandığını yakın zamanda görürüz umarım. Öyle bir durumda da zaten burada yani Hardware Plus’ta bütün gelişmeleri de size objektif bir şekilde aktaracağız.
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İçindekiler
Tasarım
Tasarım noktasında, ince bir kasa yapısıyla şık ve sadelikçi bir tasarım Gigabyte Aero 17 KC’de kullanıcılara sunulmuş. Dışarıdan bakıldığında alışkın olduğumuz gaming çizgilerini göremediğimiz cihaz, içinde yatan canavarı saklamayı başararak; ciddi ortamlarda bile kullanabileceğiniz bir görüntüye sahip olmuş. 17.3 inç boyutlu ekranla desteklenen Aero’nun, bu ekran üzerindeki çerçevelerinin çok ince tutulması da tasarımı çok daha üst bir noktaya taşımış. Fakat bu durum sağlanırken kamerayı aşağıda konumlandırmayı tercih etmişler. Kameranın aşağıda konumlanması da, bir toplantı sırasında yazı yazarken parmaklarınızın gözükmesine sebep oluyor.
Öte yandan bizler çoğu cihazda kalın ve büyük kasa yapısına rağmen yeterli miktarda bağlantı noktası göremiyorken; Gigabyte bu noktada elini cidden bol tutmayı başarmış. Kullanıcıya bağlantı noktaları konusunda cömert davranan Gigabyte Aero 17 KC’nin sağ tarafında HDMI girişi, güç girişi, mini display portu, ve USB Type-C girişi var. Sol tarafa baktığımızda da LAN girişi, SD kart okuyucu, iki adet USB girişi ve mikrofonlu kulaklık jakı görüyoruz. Bütün bu kombinasyonla Gigabyte Aero 17 KC’ye her türlü çevresel birimi takabilmeniz mümkün hale geliyor.
İşlemci
Intel’in Core i7-10870H işlemcisine sahip olan cihaz, ilk başta acaba neden 11. nesil tercih edilmemiş diye düşündürse de; Core i7-10870H, 5.5 GHz hızlara kadar çıkan bir işlemci. Tabi 11. nesil bir işlemci görseydik daha mutlu olabilirdik ama 10. nesil ile 11. nesil arasında kritik bir güç farkı olmadığını da hatırlatalım. Core i7-10870H, Intel’in işlemci ailesinin yeni üyelerinden pek de altta kalmıyor.
Ekran kartı
Ekran kartı tarafında da Nvidia’nın RTX 3060 modeli tercih edilmiş. Nvidia’nın RTX 3000 serisi, şuanda GPU tarafında en çok rağbet gören seri olduğu için de; burada da aynı şekilde birçok kullanıcının RTX 3060 sunulmasından mutlu olacağını tahmin ediyoruz. Grafik işlem birimi tarafında çok güçlü olan cihaz, kreatif işler yapacak veya oyun oynayacak bütün kullanıcıları mutlu etmeyi başarabiliyor.
Depolama ve RAM
RAM tarafında, bizim de her zaman önerdiğimiz gibi 16GB RAM değeri sunulmuş. Bu noktada, bu özelliklerde bir bilgisayar alırken; cihazın minimum 16 GB RAM’e sahip olmasının sizin avantajınıza olabileceğini de tekrardan hatırlatalım. Depolama tarafında da 1 TB SSD sunan Gigabyte Aero 17 KC, depolama tarafında da elinizi rahatlatıyor.
Ekran
Tasarım kısmında ekrana kısaca değinmiştik. Fakat bu ekranın teknik detaylarının da önemli olduğu aşikar. 17.3 inç Full HD IPS panelle sunulan cihaz, 300 Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyor. Bu noktada alıcının kafasını en çok karıştıran nokta da, kreatif işlere odaklanmış bir laptopta 2K ekran yerine 1080p bir ekran tercih edilmesi oluyor. Bize kalırsa Gigabyte bu kafa karışıklığını önleyebilmek adına keşke daha düşük tazeleme hızlarına sahip fakat daha yüksek yani 2K çözünürlükte bir ekran paneli tercih etseydi.
Bu panelin her ne kadar 1080p olsa bile referans ekran olarak kullanılabilecek düzeyde olduğunu da belirtelim. Hatta öyle ki, Gigabyte bu panelle Pantone renk doğrulu sertifikası almayı başarmış. ∆E < 1 renk doğruluğu da, bütün kreatif işlerinizde panelin renklerine güvenerek renk seçiminizi yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran genel anlamda başarılı bir ekran olduğunu da sertifikalarla ortaya koymuş durumda.
Pil
Pil tarafında bu kadar ince bir laptopta 99Wh gibi başarılı bir pil kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. 99 Wh pil kapasitesi, herhangi bir yolculukta laptopunuzu kullandığınız zaman da işlerinizi belli miktarda yürütebilmenize yardımcı olacaktır. Yolculukta laptopunuzu yanınızda taşımak demişken; Aero 17 KC’nin 2.5 kg ağırlıkta olduğunu da hatırlatalım.
Control Center
Control Center üzerinden bütün ayarları yapabilmeniz mümkün. Örneğin klavyenin RGB ayarlarını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya bilgisayarın güç modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta fanların dönüş hızına bile müdahale edebiliyorsunuz. Dileyen kullanıcılar yine Control Center üzerinden sürücü güncellemelerini de yapabiliyor. Böylelikle her sürücü için tek tek indirme ve kurma yapmanıza gerek kalmıyor. Bütün bu iş yükünü Gigabyte Control Center sizler için üstlenebiliyor.
Cihazın Wi-Fi 6 desteğine sahip olması da güzel bir avantaj. Wi-Fi 6’nın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde Gigabyte’ın buna uyum sağlayabilmesi de kullanıcıyı mutlu edecektir. İnternetinizi de Wi-Fi 6 destekli bir router üzerinden alarak daha uzun menzilli ve daha stabil bir internet bağlantısına da kavuşabilirsiniz.
Son olarak, Gigabyte’ın Windforce Infinity ismini verdiği soğutma sistemi de Aero 17 KC modelinde sunulmuş durumda. Aero 17 KC’nin ısınma problemleri yaşatmadığını da rahatlıkla söylemek mümkün. Böylelikle cihazda işlemci ve ekran kartı da optimum sıcaklıklarda çalışmaya devam edebiliyor.
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Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/TAT8505BK_00/8000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
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