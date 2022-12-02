OnePlus, 12 Aralık’ta Hindistan’da iki yeni monitör piyasaya sürecek. Bugün, OnePlus yaklaşmakta olan monitörlerin önemli bir özelliğini açıkladı. Ancak, bu özelliğin piyasaya sürülecek iki model olan X27 ve E24 modellerinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

OnePlus’ın en yeni monitörlerinin 165 hz ekran yenileme hızıyla geldiği onaylandı. Bu, daha yumuşak animasyonlar ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunacak. Cihaz, sorunsuz oyun için 1 ms tepki süresine sahip olacak. OnePlus monitörlerinin, bir ekranın yenileme hızını grafik kartının kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve ekran yırtılmasını ortadan kaldırabilen AMD’nin Freesync Premium teknolojisine sahip olduğu da doğrulandı.

OnePlus, X27 monitörün birinci sınıf bir teklif olacağını, E24’ün ise orta sınıf bir cihaz olacağını zaten açıklamıştı. X27, hem iş projeleri hem de oyunlar için ideal olan üstün bir ekran ve performans sunacak. E24’ün düzenli günlük kullanım için uygun bir fiyata harika özellikler sağladığı söyleniyor. Önceki tanıtımlar, ekran boyunca ince çerçevelere ve şık bir premium standa sahip OnePlus monitörlerini gösteriyordu.

OnePlus, lansman etkinliğinden önceki günlerde X27 ve E24 monitörlerinin daha fazla özelliğini açıklayacak. Monitörlerin yanı sıra OnePlus, TV Y1S Pro 55 inç varyantını da piyasaya sürüyor.