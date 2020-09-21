OnePlus Mesajlar uygulaması Google Play Store’a geliyor!

OnePlus, OxygenOS’in stok uygulamalarını Android’in uygulama mağazasına getirmeye devam ediyor. Bugün şirket, OnePlus Mesajlar uygulamasını Google Play Store’da yayınlamaya başladı.

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OnePlus, stok uygulamalarında yaptığı güncellemeleri kullanıcılara daha hızlı verebilmek için OxygenOS’in çoğu uygulamasını Play Store’da yayınlamıştı. Örneğin şu anda Hava Durumu ve Notes uygulamaları Play Store’da bulunabiliyor.

Bunun aslında eski model OnePlus kullanıcıları için bir yönüyle avantajı var. Uygulama güncellemeleri tüm OnePlus telefonlara geldiği için, doğal olarak OxygenOS 11′in tasarım dilini de deneyimleyebiliyorsunuz. Şirket şimdi OnePlus Mesajlar uygulamasını Play Store’da yayınladı. Bu sürüm, Mesajlar uygulamasına birkaç küçük değişiklik de ekliyor.

OnePlus Mesajlar, Play Store’a geliyor!

OnePus Mesajlar uygulamasında hayatı inanılmaz derecede kolaylaştıran en önemli özellik, kullanıcıların gelen bildirimlerdeki güvenlik kodlarını veya şifreleri tek dokunuşla kopyalayabilmesi. Google’ın kendi Mesajlar uygulamasında da yer alan bu özellik, OTP olarak gelen şifreleri mesajın içeriğine girmeye gerek kalmadan kopyalayabilmenizi sağlıyor. Örneğin Instagram’ın size gönderdiği güvenlik kodunu, bildirim penceresinde görüp mesaja girmeden oracıkta telefonunuzun panosuna kopyalayabiliyorsunuz.

OnePlus Mesajlar ayrıca, mesajlarınızı birkaç kategoriye göre sıralayan yeni bir mesaj düzenleme sistemine de sahip. Böylelikle iş ve kişisel mesajlarınızı bildirim penceresinde dağınık olmadan görebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, önemli bilgileri bir bakışta okunması kolay ve temiz bir biçimde görüntüleyebilen yeni bir kart formatına da Mesajlar uygulaması sayesinde erişebilirsiniz. Elbette ki bu özelliklere tüm OnePlus akıllı telefon modelleri erişebilecek.

Şu an için erken erişime açılan uygulama, henüz genel kullanıma uygun değil. Dolayısıyla Play Store’da arattığınızda bulamayabilirsiniz; ancak buradaki bağlantı üzerinden OnePlus telefonunuza yükleyebilir ve güncellemeleri de takip edebilirsiniz. Yakın zamanda ise OnePlus Mesajlar tüm kullanıcılar için yayınlanacak.