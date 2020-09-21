Yazılım
OnePlus Mesajlar uygulaması Google Play Store’a geliyor!
OnePlus, OxygenOS’in stok uygulamalarını Android’in uygulama mağazasına getirmeye devam ediyor. Bugün şirket, OnePlus Mesajlar uygulamasını Google Play Store’da yayınlamaya başladı.
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OnePlus, stok uygulamalarında yaptığı güncellemeleri kullanıcılara daha hızlı verebilmek için OxygenOS’in çoğu uygulamasını Play Store’da yayınlamıştı. Örneğin şu anda Hava Durumu ve Notes uygulamaları Play Store’da bulunabiliyor.
Bunun aslında eski model OnePlus kullanıcıları için bir yönüyle avantajı var. Uygulama güncellemeleri tüm OnePlus telefonlara geldiği için, doğal olarak OxygenOS 11′in tasarım dilini de deneyimleyebiliyorsunuz. Şirket şimdi OnePlus Mesajlar uygulamasını Play Store’da yayınladı. Bu sürüm, Mesajlar uygulamasına birkaç küçük değişiklik de ekliyor.
OnePlus Mesajlar, Play Store’a geliyor!
OnePus Mesajlar uygulamasında hayatı inanılmaz derecede kolaylaştıran en önemli özellik, kullanıcıların gelen bildirimlerdeki güvenlik kodlarını veya şifreleri tek dokunuşla kopyalayabilmesi. Google’ın kendi Mesajlar uygulamasında da yer alan bu özellik, OTP olarak gelen şifreleri mesajın içeriğine girmeye gerek kalmadan kopyalayabilmenizi sağlıyor. Örneğin Instagram’ın size gönderdiği güvenlik kodunu, bildirim penceresinde görüp mesaja girmeden oracıkta telefonunuzun panosuna kopyalayabiliyorsunuz.
OnePlus Mesajlar ayrıca, mesajlarınızı birkaç kategoriye göre sıralayan yeni bir mesaj düzenleme sistemine de sahip. Böylelikle iş ve kişisel mesajlarınızı bildirim penceresinde dağınık olmadan görebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, önemli bilgileri bir bakışta okunması kolay ve temiz bir biçimde görüntüleyebilen yeni bir kart formatına da Mesajlar uygulaması sayesinde erişebilirsiniz. Elbette ki bu özelliklere tüm OnePlus akıllı telefon modelleri erişebilecek.
Şu an için erken erişime açılan uygulama, henüz genel kullanıma uygun değil. Dolayısıyla Play Store’da arattığınızda bulamayabilirsiniz; ancak buradaki bağlantı üzerinden OnePlus telefonunuza yükleyebilir ve güncellemeleri de takip edebilirsiniz. Yakın zamanda ise OnePlus Mesajlar tüm kullanıcılar için yayınlanacak.
Yazılım
OnePlus Buds uygulaması, OnePlus dışındaki telefonlara geliyor
OnePlus, kullanıcılara kulaklıklarını yönetebilme olanağı sağlayan Buds uygulamasını kendi akıllı telefonları dışında diğer Android cihazlara da getireceğini açıkladı.
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OnePlus, bu ayın başlarında, kullanıcıların OnePlus Buds kulaklıklarını tek bir yerden yönetebilmelerini mümkün kılan aynı adda bir uygulama kullanıma sunmuştu. Hatta şirket, bununla da kalmayıp Buds’ı telefonlara gizliden gizliye yüklemişti. Bu hamlesinden dolayı eleştirilerin odağında olması bir yana, Buds uygulaması şu an yalnızca OnePlus telefonlarda çalışabiliyor. Bu durum farklı marka akıllı telefon kullananlar için ise haliyle çok önemli bir dezavantaj yaratıyor.
OnePlus Buds, diğer Android telefonlara geliyor!
Bu hafta OnePlus, bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla, bazı eski modelleri de dahil olmak üzere, Buds’ı diğer Android telefonlar için kullanıma sunacağını söyledi. Böylelikle OxygenOS’li bir Android telefona sahip olmayan Buds kullanıcıları, kulaklıklarını artık kendi telefonlarından da yönetebilecek.
HydrogenOS (OxygenOS’in Çin sürümü) forumlarında kullanıcıların sorularını cevaplayan bir OnePlus yetkilisinin açıklaması şu şekilde:
Soru: Buds, OnePlus dışındaki telefonlarla veya OnePlus 6’dan önceki telefonlarla kullanılabilir mi? Çift dokunma işlevini özelleştirebilir ve kulaklık aygıt yazılımını yükseltebilir misiniz?
Cevap: Gelecekte OnePlus Buds’ı, OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T’nin yanı sıra Android 6.0 ve üstü ile çalışan tüm Android telefonlarda, OnePlus ses aksesuarlarının yönetilebileceği özel bir uygulama olarak sunacağız. Ek olarak çift dokunma işlevi ve kulaklık için yazılım güncellemesi de vereceğiz.
Açıklamadan da anlaşıldığı üzere OnePlus’ın diğer Android telefonlar için sunacağı Buds uygulaması sayesinde kullanıcılar çift dokunma işlevlerini yönetebilecek ve kulaklıkların yazılım güncellemelerini yapabilecek. Yani OnePlus, Buds’ı diğer telefonlara deneyim bakımından eksiksiz bir biçimde getirecek.
Apple
Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!
Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.
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Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Safari 14 ne özellikler getiriyor?
14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.
Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.
Safari14 güncelleme notları
◾ Yeni sekme çubuğu tasarımıyla ekranda daha fazla sekme gösteriliyor.
◾ Özelleştirilebilir başlangıç sayfası, bir arka plan resmi ayarlamanıza ve yeni bölümler eklemenize olanak tanır.
◾ Gizlilik Raporu, Intelligent Tracking Prevention tarafından engellenen siteler arası izleyicileri gösterir.
◾ Safari, gelişmiş güvenlik için Adobe Flash desteğini kaldırır.
Safari 14 güncellemesini hemen şimdi Sistem Tercihleri’ne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümünden Mac’inize yükleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, ilk güncellemesini alıyor!
Xiaomi Mi 10 Ultra, şirketin 10.yıl etkinliklerinde Redmi K30 Ultra ile birlikte kullanıcılara resmi olarak tanıtılmıştı. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun en çok ilgi çeken noktası ise arka kamerası oldu. Arka tarafta, 5x optik zoom, 120x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası mevcut. Telefonun 16 GB RAM, 120W hızlı şarj desteği ve 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile neler sunuyor?
Xiaomi, Mi 10 Ultra için MIUI V12.0.10.0 QJJCNXM versiyon numarasını taşıyan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile cihazın kamera optimizasyonunda önemli iyileştirmeler gerçekleşecek. Ayrıca telefonda bulunan genel hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzünde bazı ince ayarlar da yeni güncelleme ile geliyor.
Mi 10 Ultra yeni güncelleme ile;
Sistem
- Pil göstergesi optimize edildi.
- Şarj olurken gerçekleşen sıcaklık artışı optimize edildi.
- Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen şarj sorunu düzeltildi.
- Telefonu uzun süre kullanmamaktan kaynaklanan yavaş pil aktivasyonu sorunu giderildi.
Kamera
- Yeni video modu “Pürüzsüz yakınlaştırma” eklendi.
- Video kayıt deneyiminde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
düzeltmelerini ve iyileştirmelerini kullanıcılara sunacak.
Kullanıcılara sunulacak olan bu güncelleme, Xiaomi tarafından kararlı sürüm olarak yayınlanacak. Yani yeni güncelleme Beta bir sürüm değil ve bu yüzden kullanıcıların telefonlarını güncellemesi tavsiye ediliyor. Diğer güncellemeler gibi bu güncelleme de sıralı bir şekilde yayınlanacak ve bazı cihazlara ulaşması vakit alacak.