OnePlus 8T çıkış tarihi Amazon sayesinde belli oldu!

Realme, Mayıs ayında uygun bütçeye yönelik Narzo adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik detayları ortaya çıkan Realme Narzo 20 serisi, toplam 3 farklı model ile resmi olarak tanıtıldı!

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Realme Narzo 20 serisi tanıtıldı: 90Hz ekran ve dörtlü kamera!

Özellikle Hindistan pazarında ilgi çeken serinin yeni halkaları, giriş ve orta seviye telefon arayanlar için başarılı alternatifler sunuyor. Serideki telefonlardan Narzo 20A giriş modelini oluştururken, Narzo 20 de yüksek batarya kapasitesiyle kullanım ömrüne odaklanıyor. Üçüncü ve son telefon olan Narzo 20 Pro ise ekran ve kamera yetenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Realme Narzo 20 Pro özellikleri

Narzo 20 serisinin en güçlü sürümü olan Pro versiyonu, markanın bir diğer telefonu Realme 7 ile aynı tasarımı paylaşıyor. Ancak düşük maliyeti sağlamak için kamera ve batarya tarafında bazı kırpmalara gidilmiş. 6.5 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Realme Narzo 20 Pro, 90Hz tazeleme değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemciden alan telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneği bulunuyor.

Kamera tarafında dörtlü arka kamera paketini benimseyen Narzo 20 Pro, Realme 7’ye göre daha mütevazi bir kurulum sunuyor. 48+8+2+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada ultra geniş açı, monokrom ve derinlik yardımcı sensörleri yer alıyor. 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise ekran deliğinin içerisine gizleniyor ve Sony IMX471 sensör ile destekleniyor.

4.500 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen Realme Narzo 20 Pro’da 65W SuperDart hızlı şarj desteği mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan telefonun 6 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu 170 Euro’dan satışa sunulacak. 8 GB RAM + 128 GB depolamalı üst sürüm ise 195 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.

Realme Narzo 20 özellikleri

Serinin ortanca modeli Narzo 20 ise Realme’nin giriş seviyesi telefonlarıyla paralel bir tasarım izliyor. Buna karşın telefonun sunduğu özellikler ise daha çok giriş-orta seviyeye göz kırpıyor. 6.5 inç boyutunda HD+ IPS ekrana sahip olan Narzo 20, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ise telefonun kendi içindeki versiyonlarını oluşturuyor.

Realme Narzo 20, kamera tarafında ise üçlü arka kamera deneyimi vadediyor. 48+8+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada yardımcı sensör olarak 119 derece ultra geniş açı ve makro lens destek veriyor. 8 megapiksellik ön kamera da ekran çentiğinin içerisine gizleniyor.

6.000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olan Narzo 20, USB-C çıkışında 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yönden biraz hayal kırıklığı yaratan telefonda Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Son olarak 64 GB depolamalı versiyonun 120 Euro, 128 GB depolamalı sürümün ise 130 Euro fiyat etiketiyle bulunabileceğini belirtelim.

Realme Narzo 20A özellikleri

Serinin son telefonu olan Realme Narzo 20A, tasarımı ve özellikleriyle Narzo 10A’yı referans alıyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli farklılık ise işlemci tarafında göze çarpıyor. Narzo 10A’da MediaTek Helio G70 işlemci bulunurken, Realme Narzo 20A ise Qualcomm Snapdragon 665’i kullanıyor.

6.5 inçlik HD+ IPS ekran kullanan Narzo 20A, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise işlemciye destek veriyor. 12+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü kameraya sahip olan Realme Narzo 20A’nın yardımcı sensörleri monokrom ve portre modu özelliklerini taşıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal ekran flaşıyla destekleniyor.

5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Realme Narzo 20A, günümüze göre yavaş kalan 10W değerinde şarj olabiliyor. Ayrıca telefonun bağlantı tarafında USB-C yerine microUSB desteği mevcut. 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip versiyonun fiyatı 100 Euro olarak belirlenirken, 4 GB RAM + 64 GB depolamalı sürüm ise 110 Euro’dan satışa sunulacak.