OnePlus, Kullanıcı Bilgilerini Toplama Konusunda Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde OnePlus’ın OxygenOS ile oldukça hassas kullanıcı bilgilerini izinsiz bir şekilde topladığı ortaya çıkmıştı.

OnePlus yaptığı açıklamada OxygenOS ile bu bilgilerin toplandığını doğruladı ve arkasındaki nedeni açıkladı.

OxygenOS, kullanım verileri ve cihaz bilgisi için bu verileri toplayarak sunucuya gönderiyor. OxygenOS’un daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmesi için telefonun genel kullanım alışkanlıklarını toplandığı açıklandı. İstatistik bilgilerinin gönderilmesi Ayarlar menüsünden Gelişmiş kısmına girerek iptal edilebiliyor. Ancak satış sonrası destek için cihaz bilgilerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu özellik kapatılamıyor. Şirket bugün yaptığı açıklamada MAC adresini, telefon numarasını ve Wi-Fi bilgilerini toplamayacağını açıkladı.