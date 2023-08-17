OnePlus cephesi geçtiğimiz gün tanıttığı OnePlus Ace 2 Pro ile dikkatleri üzerine çekmişti. Firma, şimdi de ilk katlanabilir telefonu OnePlus Fold ile gündemde. Kısa bir süre önce OnePlus Fold’un kardeşi olması beklenen Oppo Find N3 Flip’e ait detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi de ikilinin tanıtım tarihleri ortaya çıktı!

Oppo Find N3 Flip ve OnePlus Open Kardeşler Yakında Geliyor!

Güvenilir bir kaynağa dayanarak elde edilen bilgilere göre, Oppo’nun Find N3 Flip modeli bu ayın sonunda Çin’de resmiyet kazanacak. OnePlus da sessiz sedasız katlanabilir cihaz pazarına adım atıyor. Aynı kaynağa göre, OnePlus’ın ilk katlanabilir cihazı olan OnePlus Open, Eylül sonu ya da Ekim başında dünya çapında kullanıcılarla buluşacak. Ancak bir süredir cihazın erteleneceği iddiaları var ve bunlar ne yazık ki gerçek olabilir.

Önceden cihazın ekran değişimi nedeniyle ertelendiği söylenmişti, ancak kaynağa göre bu durumun tamamıyla gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyor. Ayrıca, Almanya ve Fransa’daki bir Nokia – Oppo telif davasının da cihazın piyasaya çıkışını etkileyebileceği konuşuluyor.

Bilgiler henüz net olmamakla birlikte, Oppo’nun Avrupa pazarında uzun süredir devam eden patent sorunlarını çözmeyi umduğu ve OnePlus dahil tüm cihazlarını Avrupa genelinde yeniden piyasaya sürebileceği tahmin ediliyor.

Find N3 Flip’in Çin dışındaki lansman tarihi hakkında herhangi bir bilgi henüz mevcut değil. Ancak Find serisinin önceki modelleri, Çin tanıtımından sonra genellikle küresel pazarlara sunulmak için yaklaşık iki ay kadar beklediğini göz önünde bulundurursak, benzer bir senaryoyu beklemek yanlış olmayacaktır.

Güncel sızıntılara göre, Find N3 Flip, önceki modeline benzer bir tasarım sunacak. Ana ve ultra geniş kameralarına ek olarak telefoto kamera da içerecek olan cihaz, dış ekranıyla da dikkat çekecek. Heyecanla beklenen bu yeni katlanabilir cihazlar, teknoloji tutkunlarının ve kullanıcıların merakını cezbetmeye devam ediyor.

Bu süreçte Vivo gibi rakipler de yeni katlanabilir telefonlarını duyurarak bu modellere rakip çıkarabilir. Bizler de bu firmaların vereceği cevabı merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Fold’dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!