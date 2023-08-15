Realme, yakında piyasaya sürülecek olan Realme GT 5 modelini resmi olarak onaylamıştı. Lansman tarihi devlet sırrı gibi saklayan firma, bu sefer de GT 5’in büyük kardeşi Realme GT 5 Pro modeliyle gündemde. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station yaptığı son Weibo paylaşımında, GT 5 Pro’nun güçlü özelliklerini açıkladı. Bütün amiral gemileri çil yavrusu gibi dağılacak!

Realme GT 5 Pro Amiral Gemilerini Toprağa Gömecek!

Yaklaşan Realme GT 5 modeli, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak şekilde tasarlanırken, GT 5 Pro modeli, bu yıl Ekim ayında resmi olarak duyurulması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek. Bu da Gt 5 Pro’yu performans listesinin tepesine çıkaracak.

Son sızıntılar, GT 5 Pro’nun kavisli kenarlara sahip yüksek kaliteli bir OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Daha önce Digital Chat Station, GT 5 Pro’nun 2K çözünürlüklü bir ekranla geleceğini ve ultra yüksek frekanslı yenileme hızı sunacağını dile getirmişti. Ultra yüksek frekanslı yenileme teknolojisi sayesinde bu OLED ekranın baş ağrısı gibi sorunları en aza inecek.

Realme GT 5 Pro’nun 5.400mAh kapasiteli pil ile geleceği ve hem 100W kablolu şarjı hem de 50W kablosuz şarjı destekleyeceği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, telefon aynı zamanda yeni bir hızlı şarj standardı olan UFCS (Evrensel Hızlı Şarj) standardını da destekleyecek. UFCS, farklı marka ve işletim sistemlerine sahip akıllı telefon üreticilerinin kullanabileceği bir evrensel hızlı şarj çözümü olarak tasarlanan bir teknoloji.

Digital Chat Station daha önce GT 5 Pro’nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi ana kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera içereceğini açıklamıştı. Bu kameralara ek olarak, ultra geniş açılı bir kameranın da ekleneceği tahmin ediliyor.

Söylentilere göre, OnePlus 12 modeli de benzer özelliklere sahip olacak gibi görünüyor. Ancak Digital Chat Station’a göre, OnePlus 12, Hasselblad kamera optimizasyonları, geliştirilmiş bir ısı dağıtma sistemi ve özel kişiselleştirme özellikleri gibi unsurlarla farklılık gösterecek. Realme GT 5 Pro ve OnePlus 12, teknoloji meraklılarının merakla beklediği yeni nesil akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin bir sonraki canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!