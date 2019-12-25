Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Fold 2’de gerçek cam kullanacak!
Samsung, geçtiğimiz aylarda ilk Fold modelini duyurmuştu. Üzerinden çok süre geçmeden ikinci modelle ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.
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Sızdırılan bilgiler ünlü Twitter iddiacısı Ice Universe tarafından atıldı. İlk bilgiler, yeni cihazın Motorola razr’da olduğu gibi dikey bir kasa yapısına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak firma, plastik bir koruyucu plaka kullanmak yerine gerçek ince yapıya sahip koruyucu bir cam kullanacağı belirtiliyor. Böylece ortaya çıkan çizilme problemleri de kalkmış olacak.
Geçen ay Samsung, ultra ince cam için DoInsys firmasıyla uzun süreli bir anlaşma yapmıştı. Üretici bu üründe üç ayrı isimlendirmeye gitmiş. “Samsung Ultra Thin Glass”, “Samsung UTG”, ve “UTG.” olmak üzere üç ayrı cam teknolojisinin patentini almıştı.
Samsung Galaxy Fold 2, plastik kaplama yerine cam kullanacak!
Galaxy Fold 2’nin Samsung Galaxy S11 konferansın sırasında yani 18 Şubat tarihinde duyurulması bekleniyor. Galaxy Fold’un aksine daha küçük bir ekrana sahip olacak cihazda 7.3 inçlik geniş ekran boyutuna nazaran 6.7 inçlik delikli kamera yapısına sahip bir tasarım modeli tercih edilecek.
Dış tarafta bulunan küçük ekranda; bildirimler, arama kaydı verileri, saat, tarih, hava durumu gibi bilgiler konumlandırılabilecek. Samsung’un katlanabilir cihazı 1.000 dolar’dan ucuza satışa sürmesi bekleniyor. Tam olarak rakibi konumlandırılan Motorola razr’a oranla düşük fiyata iyi bir alternatif olabilir.
Ayrıca, firmadan gelen bilgilere göre amiral gemisi seviyesi özelliklerle donatılacak yeni modelde, Snapdragon 865 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama konumlandırılacak. Modelde 5G bağlantı desteği, oldukça ince ikili batarya sistemi ve 45W hızlı şarj da açığa çıkan donanım özellikleri içerisinde.
razr serisi, verizon sitesi üzerinden 1,500 dolar bandından satışa sunulmuştu. Firmanın popüler cihaz ailelerinden biri olan razr, 2004-2008 yılları arasında 130 milyon satış rakamına ulaşmıştı.
Sonuç olarak, razr’ın yeni cihazında nostalji faktörü de işin içerisine dahil olunca satışlar çok daha yüksek değerlere erişebilirdi. Eğer Galaxy Fold 2’nin fiyat seviyesiyle piyasaya sürülseydi tabii. razr için ön siparişleri bu cuma başlıyor. Telefonun resmi satışının ise 9 Ocak’ta başlaması bekleniyor. Fakat geçtiğimiz hafta bu sürenin gecikebileceği ortaya çıkmıştı.
Galaxy Fold’da olduğu gibi acaba cihazla ilgili bir hataya mı rastlandı yoksa Fold 2’yle rekabet edebilmek adına tarihler mi ötelenmek isteniyor açıkçası bilmiyoruz. Eğer gelen sızıntılar doğruysa yeni Fold cihazı, üzerinde ilk cam bulunduran katlanabilir cihaz olacak.
Source/Kaynak: LetsGoDigital
Akıllı Telefonlar
Yapay zeka destekli akıllı telefon: Casper VIA P3!
Casper, akıllı telefon pazarında iddiasını korumaya devam ediyor. Firma, yapay zeka destekleyen akıllı telefon modeli P3’ü kullanıcılarıyla buluşturdu.
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Casper VIA P3’te; yapay zeka teknolojisi ile birlikte, şık cam tasarımı ve geniş ekran deneyimi gibi özellikler dikkat çekiyor. Çift arka kamera, performanslı işlemci yanı sıra ince ve hafif tasarıma sahip VIA serisinin yeni üyesi, yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor.
Yapay zekalı MediaTek Helio P60 ile yüksek performans!
Casper VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalıştırabiliyor. Aynı zamanda cihazda 12 nanometre mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemci modeli tercih edilmiş.
Casper VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar.
Kaliteyi hissettiren ekran deneyimi: Casper VIA P3
Casper VIA P3‘te bulunan 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.
Yapay zeka destekli güçlü kamera donanımı
VIA P3’te 13MP ve 5MP olmak üzere arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera donanımı bulunuyor. Yapay zekalı kameraları sayesinde geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri otomatik ayarlayabilen Casper VIA P3, fotoğraf kalitesinde belirgin bir fark yaratıyor.
Hem arka hem de ön kamerada bulunan ve özellikle sosyal medya meraklılarının ilgisini çekecek özellik olan portre moduyla ise kullanıcılar, arka planı bulanıklaştırıp istedikleri detaya odaklanarak portre fotoğraflar çekebiliyorlar.
USB Type-C ile hızlı veri aktarımı!
Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi; bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörüyle gelen Casper VIA P3’ü kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.
Casper’ın yeni nesil akıllı telefonu olan P3 modelini Casper’ın online mağazası üzerinden 1599 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Google uygulamalarının eksikliğini kapatacak!
Huawei, ABD Ticaret Savaşı’nın yaptırımlarından biri olan Google uygulamalarının eksikliğini uzun bir süredir yaşıyor. Çin gibi komünist düzende yer etmiş ülkeler, yabancı üretimi ülkelerine sokmadıkları için kendi alternatif çözümlerini üretebiliyorlar. Fakat, içerisinde bizim de dahil olduğumuz Avrupa ülkeleri kendi çözümlerini üretmekte yetersiz kalıyorlar.
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Firma, yakın zamanda çıkartmış olduğu Mate 30 cihazı için hala bir Avrupa lansmanı yapmadı. Keza, yapması durumda bile içerisinde Google uygulamalarının yüklü gelmediği bir cihazı çoğu kişinin sahip olmak istemeyeceğini belirtmek lazım. Firma da bu sorunu aşmak için hiç beklemek istemiyor.
Firma, kullanıcılar tarafından antipatik bir yaklaşım kazansa da bu sene akıllı telefon satışlarından 230 milyon ünite rakamını aştı. Geçen senenin aynı dönemi, 206 milyon adet ürünü satmayı başarmışlardı. Marka bu üstün başarısına rağmen, dur durak bilmiyor ve yılın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bu probleme de noktayı koymak istiyor.
Economic Times’ın haberine göre, Çinli şirket Huawei Media Service (HMD) adını verdiği Google Play Service alternatifi bir sistem üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili temsilciler, “HMS projesi tamamen bize ait mobil teknolojileri barındıracak mobil ekosistem yaratacağız; uygulamalarda odağımız, navigasyon, ödeme, oyun, mesajlaşma olacak ve aralık ayında hepsini görebileceksiniz.” dedi.
Temel servislere ek olarak, marka 150 favori uygulamayla da anlaşmaya giderken kendi uygulama mağazasında konumlandırmayı planlıyor. Böylece firma, Android tarafındaki zayıflığını radikal bir kararla gidermiş olacak. Daha başarılı satışların kapısı aralanmış olacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K20, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başlıyor!
Redmi K20 modeli Çin’de Android 10 üstüne kurulu MIUI 11 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme konum kontrolü ve gizlilik ayarları konularında iyileştirmeler getiriyor.
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Redmi K20 güncellemesi
Xiaomi, Çin’deki K20 telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM kodlu 2.3 GB büyüklüğündeki güncellemeyle kullanıcılar Android güvenlik yaması dışında yeni özelliklere ve iyileştirmelere de kavuşacaklar.
Bunların başlıcaları; konum kontrolü, gizlilik ayarları, QR kodla Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonlarındaki geliştirmeler. Yeni Android sürümüyle gelen bu özelliklerin MIUI 11 arayüzü ve karanlık modla uyumlu çalıştıkları belirtiliyor.
İlk olarak Çin’de verilen güncellemenin Google servislerine adapte edilerek yakın zamanda tüm dünyadaki cihazlara sunulacağı söyleniyor.