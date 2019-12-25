Samsung, Galaxy Fold 2’de gerçek cam kullanacak!

Samsung, geçtiğimiz aylarda ilk Fold modelini duyurmuştu. Üzerinden çok süre geçmeden ikinci modelle ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

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Sızdırılan bilgiler ünlü Twitter iddiacısı Ice Universe tarafından atıldı. İlk bilgiler, yeni cihazın Motorola razr’da olduğu gibi dikey bir kasa yapısına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak firma, plastik bir koruyucu plaka kullanmak yerine gerçek ince yapıya sahip koruyucu bir cam kullanacağı belirtiliyor. Böylece ortaya çıkan çizilme problemleri de kalkmış olacak.

Geçen ay Samsung, ultra ince cam için DoInsys firmasıyla uzun süreli bir anlaşma yapmıştı. Üretici bu üründe üç ayrı isimlendirmeye gitmiş. “Samsung Ultra Thin Glass”, “Samsung UTG”, ve “UTG.” olmak üzere üç ayrı cam teknolojisinin patentini almıştı.

Samsung Galaxy Fold 2, plastik kaplama yerine cam kullanacak!

Galaxy Fold 2’nin Samsung Galaxy S11 konferansın sırasında yani 18 Şubat tarihinde duyurulması bekleniyor. Galaxy Fold’un aksine daha küçük bir ekrana sahip olacak cihazda 7.3 inçlik geniş ekran boyutuna nazaran 6.7 inçlik delikli kamera yapısına sahip bir tasarım modeli tercih edilecek.

Dış tarafta bulunan küçük ekranda; bildirimler, arama kaydı verileri, saat, tarih, hava durumu gibi bilgiler konumlandırılabilecek. Samsung’un katlanabilir cihazı 1.000 dolar’dan ucuza satışa sürmesi bekleniyor. Tam olarak rakibi konumlandırılan Motorola razr’a oranla düşük fiyata iyi bir alternatif olabilir.

Ayrıca, firmadan gelen bilgilere göre amiral gemisi seviyesi özelliklerle donatılacak yeni modelde, Snapdragon 865 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama konumlandırılacak. Modelde 5G bağlantı desteği, oldukça ince ikili batarya sistemi ve 45W hızlı şarj da açığa çıkan donanım özellikleri içerisinde.

razr serisi, verizon sitesi üzerinden 1,500 dolar bandından satışa sunulmuştu. Firmanın popüler cihaz ailelerinden biri olan razr, 2004-2008 yılları arasında 130 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Sonuç olarak, razr’ın yeni cihazında nostalji faktörü de işin içerisine dahil olunca satışlar çok daha yüksek değerlere erişebilirdi. Eğer Galaxy Fold 2’nin fiyat seviyesiyle piyasaya sürülseydi tabii. razr için ön siparişleri bu cuma başlıyor. Telefonun resmi satışının ise 9 Ocak’ta başlaması bekleniyor. Fakat geçtiğimiz hafta bu sürenin gecikebileceği ortaya çıkmıştı.

Galaxy Fold’da olduğu gibi acaba cihazla ilgili bir hataya mı rastlandı yoksa Fold 2’yle rekabet edebilmek adına tarihler mi ötelenmek isteniyor açıkçası bilmiyoruz. Eğer gelen sızıntılar doğruysa yeni Fold cihazı, üzerinde ilk cam bulunduran katlanabilir cihaz olacak.

Source/Kaynak: LetsGoDigital