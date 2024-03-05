OnePlus, akıllı telefon portföyüne heyecan verici bir ek yapmaya hazırlanıyor. Şirket, orta sınıf segmentinde yer alacak yeni modeli OnePlus Ace 3V modelini tanıtmak için kolları sıvıyor. Sızıntılara göre, bu yaklaşmakta olan cihazın pek çok yenilikçi özelliği ve geliştirmesi bulunuyor.

OnePlus Ace 3V, iddialara göre Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle donatılacak ve bu da onu bu yeni yonga setine sahip ilk akıllı telefon yapacak. Ayrıca, cihazın 1,5K çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı ve akıcı görseller sunmak için potansiyel olarak 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panelle geleceği belirtiliyor.

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Donanım özelliklerinin yanı sıra, OnePlus Ace 3V’nin tasarımında da önemli değişiklikler olacak. Weibo’daki Leaker Tech Geek’in paylaştığı şematik tasarım, cihazın daha önceki modellere kıyasla farklı bir görünüm sergileyeceğini gösteriyor. Ace serisinin yeni üyesi, dikey kamera düzenlemesi yerine daha modern bir tasarım anlayışını benimseyecek.

Şematik görseller, cihazın arkasında çift kamera kurulumuna ve dairesel bir LED flaşa sahip olacağını gösteriyor. Bu tasarım, yakın zamanda piyasaya sürülen Meizu 21 Pro’ya benzeyecek şekilde düz kenarlara sahip olacak. Ayrıca, cihazın sol tarafında OnePlus’un imzası olan uyarı kaydırıcısının, sağ tarafta ise ses ve güç düğmelerinin bulunması bekleniyor. Ekranın minimal çerçevelere ve ön kamera için ortalanmış bir deliğe sahip olması öngörülüyor.

Bununla birlikte, OnePlus 13’ün selefi gibi dairesel bir kamera modülüne sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle piyasaya sürüleceği ve bu yılın Ekim ayı civarında kullanıcıların beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.