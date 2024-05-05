Fransız otomotiv devi Renault, son zamanlarda Megane e-Tech, Renault Duster, Renault Austral gibi modelleriyle SUV pazarındaki sözünü arttırdı. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Duster ile Megane e-Tech arasına konumlandıracağı yeni C-SUV modeli Renault Symbioz’u tanıttı. Detaylara bakalım.

Renault Symbioz neler sunuyor?

Otomobil tasarım tarafında Renault kanadının yeni tasarım diline sahip. Talisman ile kullanılmaya başlanan gündüz farı tasarımı daha da modern hale getirilip Renault Symbioz’da da kullanılmaya başlandı. Otomobilin tasarım detaylarını Renault’un resmi olarak paylaştığı videodan görebilirsiniz. Videoyu sizin için aşağıya bıraktım.

Otomobil kaputun altında tam hibrit bir motor ile birlikte geliyor. Bu motorda 94 HP gücünde 1.6 litrelik bir benzinli motor bulunuyor. Bu motora 52 HP gücünde ana elektrikli motor ve 24 HP gücünde küçük ikinci bir elektrikli motor eşlik ediyor. Şanzıman tarafında ise Clio’nun hibrit versiyonunda kullanılan “dogbox” şanzıman kullanılıyor.

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İç dizayna gelecek olursak ise Renault bu otomobilinde Duster ile benzer bir tasarımı kullanmış. Bizleri Renault Duster’da kullanılan direksiyon karşılıyor. Bu direksiyonun arkasında hayalet gösterge paneli, sağ tarafta ise bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Vites kolu tarafında ise geleneksel büyük bir vites kolu tercih edilmiş.