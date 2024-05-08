iOS 17.5 yeni duvar kağıtları ile gelecek. Apple, yıllık geleneği olan Pride Koleksiyonu‘nu bu yıl da sürdürerek LGBTQ+ topluluğunu kutluyor. 2024 koleksiyonu, iPhone ve iPad’ler için iki yeni duvar kağıdı ile Apple Watch için özel bir saat kadranı ve bileklikten oluşuyor. Yeni Apple Watch kayışını zaten sizlerle paylaşmıştık, bir de iOS 17.5 duvar kağıtlarına göz atalım.

iOS 17.5 Yeni Duvar Kağıtları Çok Konuşulacak, İşte Yenilikler

Apple cephesinin iOS 17.5 sürümünde sunacağı yeni duvar kağıtları Pride Radiance olarak adlandırılıyor. Bu duvar kağıdı, statik bir görüntü yerine dinamik bir görüntü sunuyor. Yani bunlar canlı duvar kağıtları olarak işletim sistemine eklenecek. Bu duvar kağıdı Apple Watch, iPhone ve iPad modellerine geliyor.

Apple Watch’ta, ışık akımları dijital saatin rakamlarını takip ediyor ve giyilebilir cihazın hareketine gerçek zamanlı olarak tepki veriyor. iPhone ve iPad’lerde ise duvar kağıdı, saati takip etmek yerine “Pride” (Gurur) kelimesini belirtiyor. Kullanıcılar, çeşitli stil paletlerinden seçim yaparak duvar kağıdının görünümünü özelleştirebilecekler.

Bu gelişme ayrıca, Apple’ın cihazları için gelecek büyük yazılım güncellemesinin yaklaştığını gösteriyor. iOS 17.5 güncellemesinin özellikle Apple Store yerine geliştirici web sitelerinden uygulama indirme gibi bazı ilginç özellikler sunması bekleniyor. Tabi bunlar Avrupa Birliği’ne özel olacak. iOS 17.5’in yanı sıra iPadOS 17.5 ve watchOS 10.5‘in, Pride Radiance duvar kağıdıyla birlikte kullanıma sunulacağı doğrulandı.

iOS 17.5 için ortaya atılan iddialardan biri de Onarım Durumu özelliğiydi. Onarım Durumu özelliğinin henüz erken aşamalarda olduğu belirtiliyor. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını tamir etmek için götürdüklerinde iPhone’larını özel bir bekleme moduna alıyor. Bu özellik muhtemelen iOS 18 ile birlikte kullanıma sunulacak.

İlginizi Çekebilir: iPhone Galaxy AI yapay zeka özelliğine kavuştu, işte o özellik

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iOS duvar kağıtları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!