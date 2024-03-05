Xiaomi markasının amiral gemisi segmentine konumlandırdığı yeni telefonu Xiaomi 14’ü bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan Genshin Impact oynuyoruz.

Xiaomi 14 segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 12GB RAM’i ve 4610 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz Xiaomi 14’ün oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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