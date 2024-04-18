Togg T8X ve Togg T10X hakkında önemli açıklamalar geldi. Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik’te önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, Togg’un geleceği ve yeni otomobil modelleri hakkında bilgiler verdi. Togg T8X ile B-SUV segmentine adım atarken, Togg T10X Limited Edition ile Togg T10X satışları patlayacak.

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T8X ve T10X Limited Edition Hakkında Konuştu

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, firmanın geleceğiyle ilgili heyecan verici bir açıklama yaptı. Karakaş, henüz piyasaya sürülmemiş olan T10F’in ardından B-SUV segmentinde yeni bir model olan T8X’in yakın gelecekte tanıtılacağını belirtti. Togg’un hız kesmeden yeni projeler üzerinde çalıştığını vurgulayan Karakaş, “Seneye bu vakitler T10F’in satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X’i de göstermeye hazır hale gelebiliriz.” dedi.

Yani Togg B SUV ne zaman çıkacak, Togg T8X ne zaman çıkacak diye soranlar için bu soru önümüzdeki yılın bahar aylarında kesin bir cevap alacaklar gibi duruyor. Son açıklamalara göre, 2025 yılında bu aylarda konu hakkında daha fazla şey duyacak gibiyiz. Bu sayede Togg ailesi de genişleyecek.

Ayrıca, Karakaş hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan Togg T10X Limited Edition modeliyle ilgili de önemli bir duyuru yaptı. Togg T10X’in “Limited Edition” versiyonunun çok yakında tüketicilerle buluşacağını müjdeledi. Bu özel versiyonun dört tekerden çekiş sistemi sunacağını belirten Karakaş, Togg severlerin Haziran veya Temmuz aylarında bu özel modeli satın alabileceklerini ifade etti.

Togg’un yeni modelleriyle birlikte otomobil endüstrisindeki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini belirten Karakaş, şirketin teknoloji ve tasarım alanındaki çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Togg’un Türkiye’nin otomobil endüstrisindeki önemli oyunculardan biri haline gelmesindeki kararlılığını ve başarısını gösteren bu adımlar, Türkiye’nin otomobil üretimindeki geleceği için umut vaat ediyor.

Mehmet Gürcan Karakaş’ın yaptığı açıklamalar, Togg’un heyecan verici geleceğine dair bir önizleme sunarken, tüketicilerin yeni modellerini sabırsızlıkla beklemesine neden oluyor. Togg’un otomobil tutkunlarına daha fazla yenilik ve heyecan sunmaya devam edeceği kesin.

Togg T8X ile Togg modelleri genişlerken, Togg daha geniş bir fiyat skalasında faaliyet gösterecek. Bu sayede daha fazla müşteriye ulaşarak, yerli ve milli elektrikli araç sözünün tam olarak hakkını verecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg B SUV ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!