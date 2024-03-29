Amiral gemisi katili ismini yavaş yavaş kaybetse de OnePlus, halen oldukça alınabilir akıllı telefonlar üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün Çinli şirket, OnePlus Ace 3 Pro üzerinde çalışıyor. OnePlus Ace 3 Pro özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri neler sunacak?

Sızıntılara göre Ace 3 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına, 6000 nit tepe parlaklığa sahip olacak ve 1.5K çözünürlükte olacak. Ekran paneli tarafında ise BOE S1 OLED 8T LTPO bir panel kullanılacak.

Ace 3 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik edecek. Bu sayede oyunlarda kasma donma gibi şikayetler sıfıra inecek. Akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

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Kamera tarafında ise akıllı telefonun ana kamerası sızdırıldı. Ace 3 Pro ana kamera tarafında 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony LYT800 bir ana kameraya sahip olacak.