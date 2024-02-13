Amiral gemisi katili ismini yavaş yavaş kaybetse de OnePlus, halen oldukça alınabilir akıllı telefonlar üretiyor. Geldiğimiz noktada bugün Çinli şirket, OnePlus Ace 3 Pro üzerinde çalışıyor. OnePlus Ace 3 Pro işlemcisi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Ace 3 Pro işlemcisi ne olacak?

OnePlus Ace 2 Pro geçtiğimiz sene tanıtılmıştı. Akıllı telefon 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gelmişti. OnePlus Ace 3 Pro işlemci tarafına baktığımızda ise OnePlus, yeni nesille birlikte yonga setini de güncelliyor ve Ace 3 Pro modelini Snapdragon 8 Gen 3 olarak bizlere sunuyor.

OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri neler?

Bundan önceki sızıntılara göre Ace 3 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olacak ve 1.5K çözünürlükte olacak. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Ace 3 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik edecek. Bu sayede oyunlarda kasma donma gibi şikayetler sıfıra inecek.

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Kamera tarafında ise henüz sızdırılan bir bilgi bulunmuyor. Ancak Hasselblad kamera kalibrasyonu, OIS desteği, Sony LYT sensör gibi özellikler bekliyoruz. Akıllı telefonun 2024 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise tamamen bir sır perdesi.