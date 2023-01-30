Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus 11R modeli hakkında yeni haberler ile karşımıza çıktı. OnePlus Ace 2 adı ile Hindistan pazarına girecek olan bu telefonun 7 Şubat 2023 tarihinde tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Ayrıca telefonun özellikleri de bu açıklama ile ortaya çıktı.

Telefonda bizi 6.7 inç büyüklüğünde 2772×1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran karşılayacak. Kaputun altında ise Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini göreceğiz. 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM seçenekleri ile gelecek olan telefonun 128 GB ve 256 GB depolamalı sürümleri bulunacak.

Kutusundan Android 13 ile çıkacak olan telefon Çin’de ColorOS 13 Avrupa pazarında ise OxygenOS 13 ile çalışacak. Kamera tarafında da iddialı olacak olan bu telefonda 50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde kamerayı göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: OnePlus 11R Amiral Gemisi Katili Performansa Sahip Olacak!

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000 mAh kapasiteli bataryadan beslenencek olan bu telefona ek olarak Ace Buds adı verilen ANC destekli yeni TWS de yine aynı tarihte tanıtılacak. Şimdilik yeniliklerin fiyatları bilinmiyor. Ancak Ace serisinin uygun bir fiyatla geleceğini söyleyebiliriz.

İçindekiler OnePlus Ace 2 özellikleri

OnePlus Ace 2 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772×1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform yonga seti

8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama alanı

ColorOS 13 (Çin) / OxygenOS 13 (Gloobal) ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera,

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh (tipik) pil