OnePlus Ace 2 modeli bu yılın Şubat ayında piyasaya tanıtıldı. 6,74 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 16 GB RAM kapasitesi, 5.000 mAh pil ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci gibi öne çıkan detaylarla karşımıza çıkan model şimdi Genshin Impact Limited Edition versiyonunu Çin’de tanıttı.

Telefon şubat ayında tanıtılan OnePlus Ace 2’nin özel bir versiyonu geliyor. Kırmızı renkli ve deriyi taklit eden sentetik malzemeden üretilmiş arka paneli ile karşımıza çıkan model, etkileyici bir görünüm içeriyor. Malzemenin daha sofistike bir dokuya sahip olduğu belirtilirken, arka kapağın sağ tarafı boyunca uzanan küçük bir dikişle geldiği de görülüyor. Cihaz, Genshin Impact oyunundan Xiangling ve Guoba karakterlerinden ilham alan özel bir paket içerisinde alıcılara teslim edilecek.

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition modeli ilk olarak Çin pazarında raflara gelecek. Cihazın satışları 17 Nisan tarihinde başlayacak. Öte yandan telefonun diğer ülkelerde piyasaya sunulup sunulmayacağı ise henüz ne yazık ki bilinmiyor. Ace 2’nin bazı ülkelerde OnePlus 11R 5G olarak adlandırıldığını da hatırlatmakta fayda var.

İçindekiler Teknik özellikleri

Teknik özellikleri

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition teknik özellikleri itibariyle muhtemelen standart model ile tamamen aynı olacak. Cihazın yalnızca tasarımında birtakım değişiklikler yer alacak. Bu anlamda telefonda 6,74 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği bulunacağı söylenebilir. Öte yandan cihaz 1240 x 2772 piksel çözünürlük oranı ile karşımıza çıkacak.

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Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) işlemci ile performans canavarı bir deneyim vaat edecek olan cihaz, Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapacak. Modelde 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi opsiyonları bir araya getirilecek.

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamerayla sunulacak olan OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition, ön kısımda ise 16 MP selfie kamerası taşıyacak. Öte yandan batarya kısmında 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi yer alacak.