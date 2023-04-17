Samsung, söz verdiği gibi Hindistan’da en son orta sınıf M serisi 5G akıllı telefonu Galaxy M14 5G modelini piyasaya sürdü. Telefon, çentiğin içinde 13MP ön kamerası olan 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli ekrana sahip. Exynos 1330 yonga seti tarafından desteklenen ve 13 5G bandı desteği olan telefon, 6 GB’a kadar RAM’e sahip.

Telefon, Android 13 ve One UI Core 5.1 ile çalışıyor. Şirket, telefon için iki nesil işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi onayı verdi. Yani Android 15 güncellemesi bu telefona geç de olsa gelecek. Güvenlik güncellemelerinin 4 yıl olması da telefonu uzun yıllar kullanabileceğimizi gösteriyor diyebiliriz.

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Telefonda, 2MP derinlik ve makro kameraları ile birlikte 50MP arka kamera bulunuyor. Telefon, yan montajlı bir parmak izi tarayıcısı ve 25W hızlı şarj desteği ile 6000mAh pil içeriyor ancak kutu içeriğinde bir şarj cihazı bulunmuyor. Bu telefon 160 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Muhtemelen bu model ülkemize de gelecek.

Galaxy M14 5G özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde 1080 x 2408 piksel çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip FHD+ Infinity-V LCD ekran

Sekiz çekirdekli Exynos 1330 5nm işlemci (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G68 MP2 GPU

128GB depolama alanı

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OneUI Core 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro sensör, LED flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Boyutlar: 166.8 x 77.2 x 9.4mm, Ağırlık: 206g

5G (N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 bantları) Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

25W hızlı şarj desteği ile 6000mAh (tipik) pil