OnePlus 8T Pro tamamen iptal edilmiş olabilir!

OnePlus’ın güncellenmiş amiral gemisi cihazlarını önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurması bekleniyor. OnePlus 8T ve OnePlus 8T Pro şeklinde iki modeli olacağı düşünülen serinin Pro sürümüyle ilgili üzücü bir gelişme ortaya çıktı!

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OnePlus 8T Pro modelini bekleyenler için flaş gelişme!

TechDroider tarafından ortaya atılan iddiaya göre, önümüzdeki ay yapılması beklenen ürün tanıtımında üst seviye cihaz olarak yalnızca OnePlus 8T duyurulacak. Yani serinin büyük ekran ve daha iyi kameraya sahip 8T Pro oyun dışı kalacak. Bu çarpıcı gelişmenin nedeni şimdilik bilinmezken, markanın aynı dönemde piyasaya 3’ten fazla model sürmek istemediği belirtiliyor. Yani OnePlus 8T, OnePlus Nord ve yine bu etkinlikte duyurulması beklenen OnePlus Clover ile model ailesi tamamlanacak.

OnePlus 8T Pro rafa kaldırılırken, OnePlus 8T modelinin getireceği yeniliklerin de beklendiği üzere küçük çaplı olacağı belirtiliyor. 6.55 inç boyutundaki AMOLED ekran 120Hz desteği barındırırken, bu özellik Pro sürümden standart versiyona taşınmış olacak. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alırken, 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı güçlü işlemciye eşlik edecek.

Kamera tarafında ise geliştirmelerin etkisi daha fazla belirgin olacak. 48+16+8+2 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen dörtlü arka kameranın yazılımsal açıdan optimize edileceği belirtiliyor. Batarya gibi diğer alanlarda ise herhangi bir güncellemenin olmayacağı tahmin ediliyor.

OnePlus 8T modelinin Ekim ayının sonu ya da Kasım başında tanıtılması planlanıyor. Zira telefon kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıkacak ve OnePlus 8T’nin bu sürümü taşıyan ilk akıllı telefon olacağı belirtiliyor.