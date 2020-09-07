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General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı – 2299 TL’lik telefon!

General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı videomuzda, cihazın kutu içeriğine ve kendisine yakından bakıyoruz. Ürün geçtiğimiz günlerde ülkemizde 2299 TL’lik satış fiyatıyla satışa çıktı.

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General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı

Cihazın kutusundan 10W şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, şeffaf kılıf, kulaklık ve garanti belgesi gibi dökümanlar çıkıyor.

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General Mobile GM 20 Pro özellikleri

Telefonun her ne kadar üç rengi olsa da, GM 20’de olduğu gibi yine sadece siyah renkli modeli şu anlık satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen telefonda, parmak izi sensörü arka tarafa konumlandırılmış. Cihazda ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi, USB Type-C yuvası ve hoparlör ızgarası alt tarafta yer alıyor.

6.30 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor. Telefonun arkasında 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak pile baktığımızda 4050 mAh batarya ve 10W’lık şarjk desteği bulunuyor.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Xiaomi Mi Note 10 Kullanıcı Deneyimi (Alperen Usta)

7 Eylül 2020 11:31

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 telefonuyla Alperen Usta oldu. Bakalım Alperen, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

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İnceleme

QCY M10 inceleme: “175 TL’ye alınır mı?”

5 Eylül 2020 19:43

Yazan:

QCY M10 inceleme

QCY M10 inceleme videomuzda, henüz TR’de satılmayan şirketin tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım şu anda 175 TL fiyat seviyesinde satın alabildiğimiz bu kulaklık, bizlere neler sunuyor.

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Ürün için linkler:

QCY M10 inceleme

QCY M10 modelinin kutusundan cihazın kendisi ve şarj kutusu, microUSB kablosu ve farklı boyutta silikon uçlar çıkıyor. Kulaklık Bluetooth 5.0 desteğiyle hem iOS hem de Android akıllı telefonlarda çalışıyor. Ürün QCY mobil uygulama desteği sunuyor ve bu uygulama üzerinden pek çok özelliğe kavuşabiliyorsunuz. Bunlar bağlantı sonrasında bilgilendirme pop-up ekranı, hazır ekolayzır ayarları, kulaklığın üzerindeki tuşların işlevlerini değiştirmek olarak sıralanıyor.

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Kulaklığın tasarımı tamamen plastik. Ancak silikon uçlu olduğundan oldukça rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca müzik dinlerken dışarıya da pek ses kaçırmıyor. Kulaklığın üzerindeki fiziksel tuş ile hem şarkı, hem görüşme hem de asistana ulaşma gibi işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Modelin üzerindeki mikrofon ise telefon görüşmeleri için yetersiz. Ses kısık ve mekanik çıkıyor.

Cihazın ses performansına baktığımızda 6 mm’lik sürücülerle birlikte fiyatına göre iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Zira hem ses seviyesi hem de yüksek ses seviyesinde ses kalitesinin bozulmuyor olmasını beğendik. Bu fiyat segmentinde AirDots’a göre daha iyi bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Oyunlarda biraz ses gecikmesi hissedilirken, video izlerken herhangi bir senkron sorunu yaşamadık. Son olarak pil performansından bahsetmemiz gerekirse kulaklığın kendisi tam şarj halde iken yaklaşık 3.5 saatlik bir performans gösteriyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise toplamda 20 saate varan bir pil ömrü sunuluyor.

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Video

Realme C11 elimizde! | 5.000 mAh bataryalı telefonun kutusunu açıyoruz!

5 Eylül 2020 15:01

Yazan:

Realme C11 elimizde! | 5.000 mAh bataryalı telefonun kutusunu açıyoruz!

Realme C11 modeli de ofisimize geldi. Ersin’in yaptığı kutu açılışında telefonun temel özelliklerini ve fotoğraf örneklerini görebilirsiniz.

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Realme C11 elimizde! | 5.000 mAh bataryalı telefonun kutusunu açıyoruz!

C11 ile çekilen fotoğraf örnekleri için;  http://hwp.to/c11foto

Realme C11 özellikleri;

Boyut: 164.4 x 75.9 x 9.1 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,5 inç HD+ IPS ekran
İşlemci: MediaTek Helio G35
Bellek: 3 GB
Depolama: 32 GB (+microSDXC)
Arka kamera: 13 MP + 2 MP
Ön kamera: 5 MP
Batarya: 5.000 mAh
İşletim sistemi: Android 10, realme UI 1.0

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