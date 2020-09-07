General Mobile GM 20 Pro kutu açılışı – 2299 TL’lik telefon!

QCY M10 inceleme videomuzda, henüz TR’de satılmayan şirketin tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım şu anda 175 TL fiyat seviyesinde satın alabildiğimiz bu kulaklık, bizlere neler sunuyor.

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QCY M10 inceleme

QCY M10 modelinin kutusundan cihazın kendisi ve şarj kutusu, microUSB kablosu ve farklı boyutta silikon uçlar çıkıyor. Kulaklık Bluetooth 5.0 desteğiyle hem iOS hem de Android akıllı telefonlarda çalışıyor. Ürün QCY mobil uygulama desteği sunuyor ve bu uygulama üzerinden pek çok özelliğe kavuşabiliyorsunuz. Bunlar bağlantı sonrasında bilgilendirme pop-up ekranı, hazır ekolayzır ayarları, kulaklığın üzerindeki tuşların işlevlerini değiştirmek olarak sıralanıyor.

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Kulaklığın tasarımı tamamen plastik. Ancak silikon uçlu olduğundan oldukça rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca müzik dinlerken dışarıya da pek ses kaçırmıyor. Kulaklığın üzerindeki fiziksel tuş ile hem şarkı, hem görüşme hem de asistana ulaşma gibi işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Modelin üzerindeki mikrofon ise telefon görüşmeleri için yetersiz. Ses kısık ve mekanik çıkıyor.

Cihazın ses performansına baktığımızda 6 mm’lik sürücülerle birlikte fiyatına göre iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Zira hem ses seviyesi hem de yüksek ses seviyesinde ses kalitesinin bozulmuyor olmasını beğendik. Bu fiyat segmentinde AirDots’a göre daha iyi bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Oyunlarda biraz ses gecikmesi hissedilirken, video izlerken herhangi bir senkron sorunu yaşamadık. Son olarak pil performansından bahsetmemiz gerekirse kulaklığın kendisi tam şarj halde iken yaklaşık 3.5 saatlik bir performans gösteriyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise toplamda 20 saate varan bir pil ömrü sunuluyor.