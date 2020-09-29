OnePlus 8T Pro modelinin gelmeyeceğini, CEO doğruladı!

OnePlus CEO’su Liu Zuohu, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 8T‘nin Pro modeli olmayacağını doğruladı. CEO, 8T Pro bekleyen kullanıcılara, OnePlus 8 Pro modelini öneriyor.

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Ekim ayının ortasında tanıtılması beklenen OnePlus 8T’nin bir Pro modeli olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su ile yapılan röportajda ise bu modelin gelmeyeceğinin sinyalleri, haber konusu olmuştu. Ancak CEO tartışmalara son noktayı Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla koydu.

OnePlus 8T Pro modeli yok!

Şirket CEO’su Liu Zuohu ya da batıda bilinen adıyla Pete Lau, Weibo üzerinden etkinlikle alakalı paylaşımda bulundu. 9to5Google tarafından haberleştirilen gönderide, 8T’nin Pro modeli olmadığını belirten Lau, Pro modeli talep eden kullanıcılar içinse amiral gemisi OnePlus 8 Pro’yu işaret etti.

Şirkete göre 8T Pro, 8T’den pek farklı olmayacaktı

CEO’nun açıklamasından önce sektörde dolaşan iddialardan biri ise baz modelin oldukça donanımlı olduğu bu nedenle olası bir 8T Pro modeliyle arasında pek fark olmayacağı yönündeydi. Şirketin, 8T Pro modelinin çıkması halinde birçok tüketici tarafından ek özelliklerin fiyat farkına değmeyeceğini düşünüp modele ilgi göstermeyeceği senaryosu üzerinde durduğu öne sürülüyor. Bu nedenle OnePlus tarafı T serisinde Pro modeline yer vermeyecek.

6.55” büyüklüğünde 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 4500 mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 865 işlemcisiyle geleceği bilinen OnePlus 8T, halihazırda bir Pro modeline ihtiyaç bırakmıyor. Şirketin bu kararı fanlar tarafından nasıl karşılanacak ilerleyen günlerde göreceğiz.