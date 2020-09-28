OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta süreci başlıyor

OnePlus, yazılım güncellemelerini üç adımda gerçekleştiriyor; kapalı beta, açık beta ve final sürümü. Şirket, OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta kayıtlarını açmış durumda.

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OnePlus, kapalı beta programına 200 kişiyi kabul edecek

Her zaman olduğu gibi, kapalı beta kararı da resmi OnePlus forumu üzerinden paylaşıldı. Az sayıda kişinin katıldığı kapalı beta programında, kullanıcılar tarafından oluşturulan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapılıyor. Kapalı beta programına katılabilmek için, bir OnePlus Nord sahibi olmanız tek başına yeterli olmayacak. OnePlus’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz kapalı beta süreçlerinin en kalabalığıyla karşınızdayız. Bu kez 200 kişinin katılacağı bir kapalı beta sürecini başlatıyoruz. Seçilecek olan 200 katılımcının gerekli şartları sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, kapalı beta programında veri kaybına uğrayabileceğinizi de belirtmek isteriz. İstenilen gereklilikler;

♦ OnePlus Nord kullanıcısı olmak.

♦ ‘OnePlus Community‘ üyesi olmak.

♦ Slack platformu üzerinden OnePlus ekibiyle sürekli bir şekilde iletişim kurmaya ve geri bildirimde bulunmaya istekli olmak.”

Yapılacak olan kapalı beta programının, OxygenOS için şimdiye kadar yapılan en büyük kapalı beta programı olduğunu öne süren şirket, küçük bir dil sürçmesi yaşamış oldu. OnePlus 8 ve OnePlus 7T modelleri için gerçekleştirilen kapalı beta programlarına 250 kişi katılmıştı.

Halihazırda bu şartları karşılıyorsanız, buraya tıklayarak kapalı beta sürecine kayıt oluşturabilirsiniz. Gizlilik sözleşmeleri ve çeşitli anlaşmaları imzalamak durumunda kalacağınızı da belirtelim.