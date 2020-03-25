OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun özellikleri sızdırıldı!

15 Nisan’da internet üzerinden çevrim içi tanıtılması planlanan OnePlus 8 serisinin teknik detayları bugün sızdırıldı. Serinin Pro modeline gelen kablosuz şarj ve IP68 sertifikası gibi ek özellikler OnePlus hayranlarını oldukça mutlu edecek.

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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro bizlere neler sunuyor?

OnePlus’ın bu yılki amiral gemisi modelleri kullanıcılar tarafından heyecan ile bekleniyor. Şirket gelecek olan modeller için 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı gibi bazı bilgileri daha önce paylaşmıştı. Şimdi daha önce de benzer sızıntılarla adını duyduğumuz Ishan Agarwal tarafından hem OnePlus 8 hem de 8 Pro için neredeyse bütün teknik özellikler paylaşıldı. Bu sızıntıya bakarak şirketin aynı anda iki model tanıtmaya devam edeceğini ve tabii ki Pro modelinin daha iyi özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. OnePlus 8 Pro modelinde hayranları tarafından uzun süredir talep edilen ciddi yenilikler görülüyor.

Sızıntılara göre OnePlus 8 Pro QHD+ çözünürlükte 120Hz ekran ile gelirken OnePlus 8 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlükte bir ekran ile gelecek. Daha önce şirketin yeterince hızlı olmadığını düşündüğü için kablosuz şarj teknolojisini kullanmadığını biliyorduk. OnePlus 8 ailesinde en önemli yeniliklerden biri Pro modelinin 30W kablosuz şarj desteği ile gelmesi. Bu değer günümüzde bir çok telefonun ve OnePlus 8 Pro modelinin kablolu şarj hızlarıyla aynı. Bu nedenle şirketin kablosuz şarj teknolojisinin hazır olduğunu düşünmeye başladığını söyleyebiliriz. Ek olarak Pro modeli ters kablosuz şarj özelliğini de desteklemekte.

OnePlus’ın yeni serisi ile birlikte getireceği bir diğer yenilik ise Pro modeline IP sertifikası almak olacak. Daha önce şirket cihazlara IP sertifikası almanın maliyet eklediğini belirtmiş ve OnePlus 7’yi bir kova su içerisine atarak bu konu ile alay etmişti. Ancak bu sefer OnePlus 8 Pro amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz IP68 sertifikası ile geliyor. Serisinin diğer modeli OnePlus 8 ise IP sertifikasına sahip değil.

Serinin diğer özellikleri

Cihazlar arasındaki farklılıklar kamera konusunda da devam ediyor. Pro modelinin arka tarafında bizleri iki adet 48MP sensör, 8MP sensör ve 5MP kameralı dörtlü bir kurulum beklerken normal varyantı ise arka tarafında 48MP kamera, 16MP ve 2MP sensörler ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Her iki telefon da 16MP ön kameraya sahip.

Tüm bunları yanı sıra telefonlar 2020 yılı amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz Snapdragon 865 yonga seti ve 128GB /256GB dahili UFS 3.0 standartlarını destekleyen depolama birimleri içeriyor. Telefonların 8GB veya 12GB RAM’e sahip modelleri mevcut. Pil kapasiteleri ise OnePlus 8 Pro’da 4.510mAh ve OnePlus 8’de 4.300mAh.

Sızıntıların doğru olduğunu varsayarak belirsiz olan tek bilginin cihazların fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Serinin Pro modeline getirilen ek özellikler ile birlikte fiyatında da ciddi bir artış beklemek yanlış olmaz.