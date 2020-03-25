Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone tasarım detayları sızdırıldı!
Lenovo Legion Phone oyuncu odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımına ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırıldı.
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Kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği!
Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Oyuncu telefonu ile akıllı cihaz pazarına farklı bir koldan daha devam etmek isteyen firma kolları sıvadı. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Lenovo Legion Phone tasarımsal olarak ve bazı teknik açılar bakımından sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellere göre cihaz günümüz cihazlarına nazaran daha kalın çerçeveli ve çentiksiz yapıyla bizleri karşılıyor. Aynı zamanda siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.
Cihazın teknik özellik bakımından da bazı detayları da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihazın aynı zamanda 55 W hızlı şarj desteklediği konuşuluyor. 144 Hz ekran paneline sahip olması beklenen oyuncu telefonu Legion, gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak. Lenovo‘nun bu soğutma sistemini telefonun tasarımında da sık sık hatırlatacağı sızıntıda yer almakta. Aynı zamanda cihazın iki adet şarj girişi olduğu da tasarımda ortaya çıktı. Şarj girişlerinin iki tane olmasının sebebi olarak da oyun oynarken de kullanıcıların istediği şekilde telefonu rahatça tutabilmesi gösterilmiş. Çıkış tarihi hala belli olmayan cihazın sızdırılan ayrıntılarıyla birlikte daha fazla detayını öğrenmiş olduk. Bakalım oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Lenovo Legion Phone bizlere başka neler sunacak.
Akıllı Telefonlar
Royole, yeni katlanabilir telefonu Flexpai 2’yi tanıttı!
Royole, teknik açıdan katlanabilir olan ilk akıllı telefonu ortaya çıkaran şirketti. Şimdi ise firma, bu telefonun devamı olan Flexpai 2‘yi resmi olarak tanıttı. Royole Flexpai 2, daha küçük bir bükülme yarıçapına sahip olduğu için “esnek katlanabilir telefon” olarak tanıtıldı. Bu özelliğe sahip olması, cihaza daha gelişmiş bir parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.
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Royole Flexpai 2 hangi teknik özelliklere sahip?
Royole şirketinin kurucusu Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman esnasında demo olarak gösterilen 7.8 inçlik ekran, açıldığında 4:3 en boy oranına sahip olacak. Flexpai 2‘de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimi bulunacak. Telefonun çıkışına uzun bir zaman olduğu için (2020’nin 2.çeyreği) cihazın özelliklerinde değişimler olabilir.
Liu, lansmanı yeni katlanabilir ekran üzerinden ilerletti. Lansman esnasında söylediğine göre cihaz, 200.000 kez katlanmaya kadar dayanıklı bir şekilde geliştirildi. Şirket yetkilisi, telefonu katlayıp tekrar açtığınızda kırışma veya bazı katlanabilir telefonlarda olan ortadaki çizginin oluşmaması için özel olarak çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, söylenene göre bu yeni teknoloji LCD‘den 1.3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip olacak. Ekranın birden fazla yönde katlanabilir olmasının yanı sıra performans anlamında kayıp yaşatmayacağı söyleniyor.
Royole CEO’su Bill Lui, Royole‘nin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme ile muhtemelen ZTE, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 modeli resmen tanıtıldı!
Samsung, büyük rekabetin yaşandığı orta segment telefon pazarına A serisinin yenisi Samsung Galaxy A31 modelini tanıttı.
Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası karşısında atağa geçen Güney Koreli şirket, ardı ardına uygun fiyatlı telefonlarını tanıtıyor. Galaxy A31, sahip olduğu bataryasıyla ve segmentinde pek görülmeyen kamera kurulumuyla öne çıkıyor.
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Samsung’un tanıtılan cihazı, yeni nesil tasarım çizgisini devam ettiriyor. Prizma Siyah, Mavi, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere dört renk kullanıcılara sunulan telefon, parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirilmiş.
Samsung Galaxy A31, 6.4 inç büyüklüğünde olan 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ekranda yer alan damla çentik 20 Megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafında ise 48 Megapiksellik ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel makro kameranın yanı sıra 5 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.
Galaxy A31 modeli, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P65 yonga setinden alıyor. Cihaz ayrıca 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek ile kullanıcılara sunuluyor. Çift SIM desteği de sunan telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli pil karşımıza çıkıyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen bu pil, 15W hızlı şarj desteğine sahip.
Son olarak Samsung Galaxy A31, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Orta segment akıllı telefon pazarında yerini alması beklenen Galaxy A31’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 7’ye Ubuntu Touch’ı uyarlamayı başardılar!
Xiaomi Redmi Note 7 cihazında yakın zamanda Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliriz. XDA’in haberine göre geliştirici ekip, Ubuntu’nun geliştirme süreci duran Touch versiyonunu Redmi Note 7’de çalıştırmayı başardılar.
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Günümüze kadar en çok yazılım uyarlanan telefon ne deseydiniz tabiki HTC’nin efsaneleşen HD2 modeli derdim. Keza HTC’nin bu cihazına Windows’un RT versiyonu dahi portlanmıştı. Şu an bile geliştiriciler bu cihazı yaşatmak için çaba gösteriyorlar.
Hatırlarsınız ki Ubuntu telefonlar için geliştirimiş olduğu işletim sistemi olan Ubuntu Touch’ın geliştirme sürecini durdurma kararı almıştı. Mobil sektörde başarı yakalayamayan şirketin bu projesi UB Ports adındaki geliştirici ekibi tarafından sahiplenmiş ve bu yazılımın ölmemesi adına çalışmalar devam etmişti.
Günümüzde de hala kullanıcıların istekleri doğrultusunda Linux’un sevilen versiyonu telefonlara port edilmeye devam ediliyor. Fakat haberimize konu olan kısım bu ekibin çalışmalarından biraz farklı.
Bir XDA geliştiricisi olan erfanoabdi, projenin HaliumOS tabanlı olduğunu ve Hallium geliştiricilerinden biri olan NotKit’den yardım alarak hazırlandı. Port’un aslı da F(x)tec Pro1 adlı bir cihaza ait.
Danct12 adlı bir diğer geliştiricimiz ise daha önce Xiaomi Redmi 4X cihazına Ubuntu Touch’ı açabilen geliştiricilerden biri. erfonabdiye bu süreçte cihaz ağaçlarını derleyerek sorunsuz bir kaynak oluşturmasını sağlamış. Yani var olan proje üzerinden cihaza derleme ve yazılımsal uyumluluk oluşturmuş.
#UbuntuTouch for #RedmiNote7.
Will come… when it’s ready.@tuxphones @UBports pic.twitter.com/aWrlTygruF
— Danct12 (@RealDanct12) March 17, 2020
Danct12’nin yukarıda görmüş olduğunuz videoda da Ubuntu Touch’ın çalıştığını görebiliyorsunuz. Fakat, halihazırda sadece cihazın dokunmatik ünitesi aktif şekilde işlem yapabiliyor. Uygulama ve donanımsal uyum henüz hazırlanmış değil.
Fakat yakın zamanda geliştiricilerin bu sorunları kökten çözerek sorunsuz Ubuntu portunu hazırlayacaklarını düşünüyoruz. XDA’da çıkan konu başlığına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.