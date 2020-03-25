Lenovo Legion Phone tasarım detayları sızdırıldı!

Royole, teknik açıdan katlanabilir olan ilk akıllı telefonu ortaya çıkaran şirketti. Şimdi ise firma, bu telefonun devamı olan Flexpai 2‘yi resmi olarak tanıttı. Royole Flexpai 2, daha küçük bir bükülme yarıçapına sahip olduğu için “esnek katlanabilir telefon” olarak tanıtıldı. Bu özelliğe sahip olması, cihaza daha gelişmiş bir parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.

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Royole Flexpai 2 hangi teknik özelliklere sahip?

Royole şirketinin kurucusu Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman esnasında demo olarak gösterilen 7.8 inçlik ekran, açıldığında 4:3 en boy oranına sahip olacak. Flexpai 2‘de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimi bulunacak. Telefonun çıkışına uzun bir zaman olduğu için (2020’nin 2.çeyreği) cihazın özelliklerinde değişimler olabilir.

Liu, lansmanı yeni katlanabilir ekran üzerinden ilerletti. Lansman esnasında söylediğine göre cihaz, 200.000 kez katlanmaya kadar dayanıklı bir şekilde geliştirildi. Şirket yetkilisi, telefonu katlayıp tekrar açtığınızda kırışma veya bazı katlanabilir telefonlarda olan ortadaki çizginin oluşmaması için özel olarak çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, söylenene göre bu yeni teknoloji LCD‘den 1.3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip olacak. Ekranın birden fazla yönde katlanabilir olmasının yanı sıra performans anlamında kayıp yaşatmayacağı söyleniyor.

Royole CEO’su Bill Lui, Royole‘nin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme ile muhtemelen ZTE, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlayacaktır.