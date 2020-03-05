OnePlus 8 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Normal şartlarda Mayıs ayında tanıtılması beklenen OnePlus 8 serisi bu yıl biraz daha erken bir zamanda yani Nisan ayının ortaları gibi tanıtılabilir. One Plus 8 serisinin bu yıl karşımıza Lite, standart ve Pro olmak üzere üç ayrı modelle çıkması bekleniyor. Bu modellerle ilgili bazı sızıntılar ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

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OnePlus 8 serisinde bizleri neler bekliyor

Ocak ayında firma, OnePlus 8 serisine kablosuz şarj özelliğinin eklenebilmesi için bazı girişimlerde bulundu. Bildiğimiz üzere markanın daha önceki hiçbir modelinde kablosuz şarj desteği bulunmuyor. OnePlus 7T piyasaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda firmanın CEO’su Pete Lau, daha sonra gelecek modellerde kablosuz şarj özelliğinin cihazlara eklenebileceğini; fakat mevcut kablosuz şarj teknolojilerinin, kablolu şarj teknolojileri kadar hızlı olmadığı için 7 serilerinde bu teknolojinin kullanılmadığını belirtmişti. Şimdi ise OnePlus’ın girişimlerinden ve CEO Pete Lau’nun açıklamalarından anladığımız kadarıyla 8 serileri hızlı kablosuz şarjı destekleyecek diye düşünürken; yeni çıkan sızıntılar böyle düşünmekte haklı olduğumuzu bizlere gösterdi. Sızıntılara göre Pro modeli 30 W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca cihaz Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G teknolojisiyle beraber gelecek.

Kesin bir bilgi bulunmamakla beraber kablosuz şarj özelliği ve 5G teknolojisinin standart modelde de bulunması bekleniyor. Lite modelinde ise kablosuz şarj özelliğinin bulunması beklenmiyor.

Ekranda delikli bir tasarımla bizleri karşılayacak olan standart ve Pro modellerde 120 Hz ekran yenileme hızı bulunacak. OnePlus 8 standart modeli 6.5 inç ekran boyutu ve arka tarafta 48 Mp + 16 Mp + 2 Mp olmak üzere üçlü kamera dizilimiyle satışa sunulacak. Cihaz 4000 mAh batarya ve 30 W hızlı şarj desteğinin yanısıra 12 GB Ram ve 256 GB depolama hacmine sahip olacak.

OnePlus 8 Pro modelinde ise 6.65 inç AMOLED ekran ve arka tarafta standart modelin kamera dizilimine ek olarak dördüncü bir kamera olacak. Batarya ise 4500 mAh olmakla beraber 50 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.