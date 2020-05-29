OnePlus 8 Pro modellerindeki Photochrome özelliği kaldırılıyor!

OnePlus firmasının amiral gemisi 8 Pro, yeni güncelleme ile birlikte artık Photochrome özelliğine geçici olarak sahip olamayacak.

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Photochrome moduna geçici olarak elveda!

OnePlus, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü cihazı 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Oxygen OS 10.5.9.IN11AA koduyla yayınlanan güncelleme tek bir değişiklik içeriyor. O da kamera uygulamasındaki Photochrome özelliğinin kaldırılması. X-Ray gibi kullanılabilen özellik sayesinde cisimlerin alt katmanlarında yer alan objelerin görüntülenmesi sağlanıyor. Kızıl ötesi kameralar kullanılarak yapılan bu özellik şu an için OnePlus firmasının aldığı kararla kaldırıldı. Bu kararın geçici olduğunu güncelleme notlarında yer alan yazı ile açıklayan firma, özelliğin haziran ayı içerisinde tekrar getirileceğini de belirtmeyi ihmal etmedi.

Normal şartlar altında sadece Çin sınırları içerisinde yapılması düşünülen hamle, dünya geneline yayıldı. Böylece dünya genelindeki tüm OnePlus 8 Pro cihazları bu özellikten belli bir süre de olsa mahrum olacaklar. Güvenlik ve kullanıcı gizliliği gibi sebeplerin bu kararda etkili olduğu düşünülürken, firma gelişmeler karşısında daha detaylı bilgi sunmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için ilginç bir yenilik olarak karşımıza çıkan Photochrome özelliği bakalım ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacak mı bekleyip göreceğiz. Acaba OnePlus bu özelliği söylediği gibi haziran ayı içerisinde aktif edebilecek mi merakla bekliyor olacağız. Ülkemiz sınırları içerisinde de satışı başlayan OnePlus 8 serisine resmi kanallar yoluyla garantili bir şekilde ulaşabilirsiniz.