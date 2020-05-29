Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro modellerindeki Photochrome özelliği kaldırılıyor!
OnePlus firmasının amiral gemisi 8 Pro, yeni güncelleme ile birlikte artık Photochrome özelliğine geçici olarak sahip olamayacak.
İlginizi çekebilir; Sony doğruladı: PlayStation 5 için tanıtım tarihi nihayet ortaya çıktı!
Photochrome moduna geçici olarak elveda!
OnePlus, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü cihazı 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Oxygen OS 10.5.9.IN11AA koduyla yayınlanan güncelleme tek bir değişiklik içeriyor. O da kamera uygulamasındaki Photochrome özelliğinin kaldırılması. X-Ray gibi kullanılabilen özellik sayesinde cisimlerin alt katmanlarında yer alan objelerin görüntülenmesi sağlanıyor. Kızıl ötesi kameralar kullanılarak yapılan bu özellik şu an için OnePlus firmasının aldığı kararla kaldırıldı. Bu kararın geçici olduğunu güncelleme notlarında yer alan yazı ile açıklayan firma, özelliğin haziran ayı içerisinde tekrar getirileceğini de belirtmeyi ihmal etmedi.
Normal şartlar altında sadece Çin sınırları içerisinde yapılması düşünülen hamle, dünya geneline yayıldı. Böylece dünya genelindeki tüm OnePlus 8 Pro cihazları bu özellikten belli bir süre de olsa mahrum olacaklar. Güvenlik ve kullanıcı gizliliği gibi sebeplerin bu kararda etkili olduğu düşünülürken, firma gelişmeler karşısında daha detaylı bilgi sunmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için ilginç bir yenilik olarak karşımıza çıkan Photochrome özelliği bakalım ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacak mı bekleyip göreceğiz. Acaba OnePlus bu özelliği söylediği gibi haziran ayı içerisinde aktif edebilecek mi merakla bekliyor olacağız. Ülkemiz sınırları içerisinde de satışı başlayan OnePlus 8 serisine resmi kanallar yoluyla garantili bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova Lite 3+ modeli duyuruldu!
Huawei, yeni bütçe dostu Nova Lite 3+ modelini tanıttı. ABD hükumeti tarafından yaşanılan kısıtlamaya rağmen Google servislerini desteklenen yeni akıllı telefon, P Smart 2020 modeline oldukça benziyor.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate Xs inceleme | 29.999 TL’ye katlanabilir akıllı telefon!
Huawei’in yeni modeli ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarım ile selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış 13MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca bu iki kameraya ek dikdörtgen kamera modülünde bir de LED flaş destekliyor.
Özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Nova Lite 3+, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Japonya’da gerçekleştiren lansman ile tanıtılan akıllı telefonun Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile karşımıza çıkıyor. İçerdikleri özellikleri itibari ile uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Huawei Nova Lite 3+ modelinin özellikleri
- Ekran: 6.21 inç, 1080 x 2400p, 90Hz IPS LCD
- İşlemci: HiSilicon Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü
- Batarya: 3.400mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 155.2 x 73.4 x 8 mm
- Ağırlık: 160g
- İşletim Sistemi: Android Pie tabanlı EMUI 9.1
- Bağlantı: WiFi 802.11 b / g / n 2.4GHz, 4G LTE, Bluetooth 4.2 ve GPS, 3.5 kulaklık girişi
- Renkler: Siyah ve Mavi
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 9 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı
Infinix, bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte Infinix Hot 9 ailesini ailesine ait iki modelini duyurdu. Lansmanı yapılan cihazlar, özellikleri, dörtlü kamera kurulumları ve batarya kapasiteleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kuruldu. Şirket sektörde yeni olmasına rağmen çıkarmış olduğu modellere ile piyasada rekabetçi olacak.
İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy Z 5G, MediaTek işlemci ile tanıtıldı!
Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro modelleri, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası deliğine sahip. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera modülüne yakın bir yerde de fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor.
Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefonlar, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.
Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet ve Ocean Wave olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonlar, 5 Haziran tarihinde piyasada yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 modeli 112 dolar, Hot 9 Pro modeli ise 125 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Infinix Hot 9 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Infinix Hot 9 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Akıllı Telefonlar
OnePlus ve McLaren arasındaki işbirliği sona erdi!
OnePlus ve İngiliz otomobil markası McLaren arasında uzun zamandır süren ortaklığın sona erdiği açıklandı. Bundan sonra “McLaren Edition” sürümüne sahip bir amiral gemisi katili göremeyeceğiz!
İlginizi çekebilir: Nokia C5 Endi, C2 Tava ve Tennen tanıtıldı!
OnePlus 8 “McLaren Edition” akıbeti ile ilgili dikkat çeken açıklama!
McLaren’in Formula 1 takım sponsoru olan OnePlus, ürettiği telefonların yanında “McLaren Edition” adlı özel bir sürüm daha duyuruyordu. RAM miktarı, depolama alanı ve tasarımı ile farklılaşan bu cihazlar tüketiciler tarafından da oldukça beğeniliyordu. Ancak OnePlus 8 serisinde İngiliz markayı temsil eden bir modelin olmaması kafaları karıştırdı. Akıllı telefon üreticisinin, McLaren’in güncel sponsor listesinde de olmaması üzerine ortaklığın sona erdiği ile ilgili söylentiler yayılmaya başladı.
McLaren cephesinden yapılan açıklama, 2018 yılından bu yana sürdürülen ortaklığın sona erdiğini resmi olarak duyuruyor. İkonik ve yenilikçi iki marka arasında son derece başarılı bir işbirliği oluştuğunu belirten açıklamada bu işbirliğinin hedefine ulaştığına vurgu yapıldı. Yani ortaklığı simgeleyen turuncu temaya sahip özel telefonları artık göremeyeceğiz.
İlk olarak OnePlus 6T McLaren Edition sürümüyle gördüğümüz işbirliği, 7T Pro McLaren Edition ile ikinci cihazını ortaya çıkarmıştı. Formula 1 araçlarından ilham alan Concept One ise kamerasında kullanılan elektrokromik cam teknolojisi ve papaya turuncu rengiyle dikkat çekmişti. Markanın McLaren’den sonra Star Wars ve Avengers gibi temalara sahip özel sürümlere devam etmesi bekleniyor.