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Sony doğruladı: PlayStation 5 için tanıtım tarihi nihayet ortaya çıktı
Sony, PlayStation 5 için 4 Haziran 23:00’da bir etkinlik yapmayı planladığını duyurdu. PlayStation 5 sunumu bir saatten fazla sürecek ve konsol için yeni PS5 oyunlarının yanı sıra, Sony’nin yeni nesil konsolunun ilk gerçek oyunu sergilenecek.
Belirli ayrıntıların henüz kesinleşmemesine rağmen, PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in 2020’de halen piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu açıkladı. PlayStation Blogu’nda yer alan açıklamaya göre, PS5’e gelen oyunlar, dünya çapındaki yenilikçi stüdyolardan endüstride en iyiyi temsil etmek için gelecek. Ayrıca büyükten küçüğe, en köklü firmalar dahil olmak üzere, tüm yapım şirketleri için PS5 içerisinde bulunan donanımı en iyi yansıtacak ve performansını en iyi temsil edecek yapımların geliştirilmesi için açıklamalar yapılmış.
Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC
— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020
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4 Haziran tarihinde yapılacak etkinliğin, büyüklüğü konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakta, fakat görünen o ki konsolu neredeyse tüm detaylarıyla görebilmemiz mümkün olacak. Microsoft’un Xbox Series X ile ilgili tasarım detayları ve birçok özelliği paylaştığını düşündüğümüzde, etkinlik ciddi anlamda ses getirebilir. Sony, bugüne kadar tasarım konusunda hiçbir detay belirtmeden ve sızıntılara yol açmadan sessizliğini korumayı başarmıştı.
Epic Games kısa bir süre önce PS5’te oynanan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş teknoloji demosuyla büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games, “Tamamen oynanabilir bir demo, PlayStation 5 geliştirici kitinin arkasına sadece kayıt cihazı yerleştirdik ve HDMI’dan çıkan sinyali kaydettik” gibi bir açıklamada bulunarak, konsolun gücünü özetlemişti. Ayrıca Epic, PS5’in bünyesinde bulunan SSD mimarisinin, günümüz ileri teknoloji bilgisayarlarında kullanılan disklere nazaran, daha iyi bir performansa sahip olduğunu da vurguladı. Oyun dünyasına damga vurması beklenen PlayStation 5 etkinlik detayları tamamen ortaya çıktığında sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, FastConnect çipleri ile geliyor!
Bu yılın başlarında FCC, 6 GHz bandının Wi-Fi için kullanılmasına izin verdi. Bu 6 GHz yüksek frekans bandına “Wi-Fi 6E” adı verildi. Şimdi ise Qualcomm, mobil uygulamalara yönelik iki adet Wi-Fi 6E modemi tanıttı. Bu iki modem FastConnect 6900 ve FastConnect 6700 olarak adlandırıldı.
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Qualcomm, Wi-Fi 6E ile neler yapmayı planlıyor?
Wi-Fi 6E, halihazırda mevcut olan Wi-Fi sürümünün önemli şekilde güçlendirildiği yaklaşık 1.200 MHz spektrum kullanan model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu sürümde spektrumlar bitişik olduğundan daha verimli bir dolaşım sağlanıyor. Qualcomm FastConnect 6900, 4×2 (2×2 + 2×2) Eşzamanlı Çift Bant(DBS) işlemini destekliyor. Sonuç olarak ise 3.6 Gbps’lik tepe hıza ulaşım sağlanıyor. Fast Connect 6700 ise DBS bulunmadığı için 2.9 Gbps’lik tavan hıza ulaşabiliyor. Ancak yine de bu hız oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.
Qualcomm, Wi-Fi 6E ile çok düşük gecikmeli bağlantılar vadediyor. Kablosuz VR ve AR uygulamaları için oldukça önemli olacak olan 3 ms altındaki ping düzeylerinden bahsediliyor. Her iki FastConnect modem de Bluetooth 5.2 ile oyunları değiştirecek olan iyileştirmeler vadediyor. Ayrıca her ikisi de artırılmış güvenilirlik ve hız için Çift Bluetooth Anten yapılandırmasını destekliyor.
Qualcomm, AptX Adaptive ile Bluetooth sesin kablolu kulaklıklara eşdeğer bir ses kalitesi sunacağını belirtiyor. FastConnect 6700 ve 6900 çiplerinin örnekleri bu yıl üreticilere gönderilecek. 2021’in başlarında ise yılın ilk telefonlarında bu çipler kullanılacak.
Apple
iPhone SE sonunda Türkiye’de piyasaya sürüldü!
iPhone SE sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun süredir Apple’ın internet sitesinde “yakında” ibaresi bulunuyordu. Nihayet firma, sınıfında iddialı özelliklere sahip olan iPhone SE’yi piyasaya sürdü.
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Apple’ın SE modeli seneler sonra yenilenmiş haliyle artık karşımızda. Uzun zamandır, firmadan ekonomik ve güçlü bir telefon bekleniyordu. Keza firma bu beklentileri boşa çıkarmadı ve iki senedir yenisi gelecek denen telefonunu piyasaya sürdü. Aslında, fiyatla ilgili olarak artış ihtimalleri konuşuluyordu. Fakat şirket, herhangi bir fiyat artışına gitmedi.
iPhone SE 2. jenerasyon’u nereden alabiliriz?
Şu anda Apple’ın kendi sitesinde satışta olan cihazımızı, firmanın kendi internet sitesi üzerinden almak mümkün. Aynı zamanda, Hepsiburada’dan da siparişleri açık olan SE’ye, alışveriş platformu tarafından özel bir kampanya hazırlanmış.
Eğer, Hepsiburada üzerinden SE’yi satın almak isterseniz site, size değişim kampanyası önerisinde bulunuyor. Hazırlanan listede cihazınız mevcutsa, eski cihazınızı Hepsiburada’ya verip, yepyeni bir SE alabiliyorsunuz. Biraz fiyatları araştırdığımda, Samsung S9 Plus 64 GB versiyonu ile takaslamak isterseniz “1.719,00 TL” indirim alabiliyorsunuz. Tabii ki, hiçbir fiziksel, donanımsal sorunu olmaması ve IMEI kayıtlı olması lazım cihazınızın. Takas tekliflerinde verilen en yüksek tutar ise, XS Max’in 256 GB’lık versiyonuna veriliyor. XS Max ile takaslamak isterseniz, şirket telefonunuzu alıyor ve üzerine 1.000 TL’den fazla para verebiliyor.
iPhone SE özellikleri neler? Artıları, eksileri?
4,7 inç True Tone destekli Retina HD IPS ekrana sahip cihazımız, tek elle kullanımı özleyen kullanıcılar için birebir duruyor. 326 ppi yoğunluk sunan cihazda 1334 x 750 piksel çözünürlük yer alıyor.
Önceki senelerde piyasaya sürülen iPhone 8 ile birebir kasa yapısı sunan cihazımız, iPhone SE 2. Jenerasyon olarak 138,4 mm uzunluk, 67,3 mm en ve 7,3 mm kalınlığa sahip.
iPhone 11 alesine güç veren Apple A13 Bionic işlemcisi ile donatılan cihaz Touch ID’yi de geri getiriyor. Arkada 12 MP önde ise 7 MP bir kamera sunan telefonda 4K 60 fps video kaydı ve 240 fps kayıt imkanı da mevcut.
Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği sunan telefon Gigabit seviyesinde LTE desteği sunabiliyor.
Türkiye’de çıkış fiyatı nedir?
Küçük canavar SE 2. jenerasyon, 3 farklı depolama seçeneği ve siyah, beyaz ve Product RED kırmızı renk seçenekleri sunacak. Fiyat kısmında ise;
- 64 GB: 5.299 TL
- 128 GB: 5.799 TL
- 256 GB: 6.599 TL
Akıllı Telefonlar
LG K61, temmuz ayında Türkiye’de satışa çıkıyor!
LG, 48 MP’lik gelişmiş kamerasının yanı sıra, multimedya fonksiyonlarıyla ilgi çeken telefonu K61’i tüketicilerle buluşuyor. 2020 K serisinin önde gelen telefonlarından K61, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında satışa çıkıyor.
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Şirket, K serisinin 48 MP’lik kamerasıyla öne çıkan telefonu K61’i Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuyor. Fiyat performans anlamında, kullanıcıların başarılı bir telefon olacağı iddia ediliyor.
LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlük!
LG K61 cihazında ana kameranın yanı sıra, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunuyor. K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar firmanın akıllı telefonlarında bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan K61, kullanıcılara daha geniş görüntü sağlamak amacıyla, ince çerçevelerle donatılmış durumda.
DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Temel Özellikler:
K61
- Çip: 2.3 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
- Hafıza: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
- Kamera:
- Arka: 48MP Standart Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 5MP Derinlik Sensörü
- Ön: 16MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Beyaz
- Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası