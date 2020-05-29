Sony doğruladı: PlayStation 5 için tanıtım tarihi nihayet ortaya çıktı

Sony, PlayStation 5 için 4 Haziran 23:00’da bir etkinlik yapmayı planladığını duyurdu. PlayStation 5 sunumu bir saatten fazla sürecek ve konsol için yeni PS5 oyunlarının yanı sıra, Sony’nin yeni nesil konsolunun ilk gerçek oyunu sergilenecek.

Belirli ayrıntıların henüz kesinleşmemesine rağmen, PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in 2020’de halen piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu açıkladı. PlayStation Blogu’nda yer alan açıklamaya göre, PS5’e gelen oyunlar, dünya çapındaki yenilikçi stüdyolardan endüstride en iyiyi temsil etmek için gelecek. Ayrıca büyükten küçüğe, en köklü firmalar dahil olmak üzere, tüm yapım şirketleri için PS5 içerisinde bulunan donanımı en iyi yansıtacak ve performansını en iyi temsil edecek yapımların geliştirilmesi için açıklamalar yapılmış.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

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4 Haziran tarihinde yapılacak etkinliğin, büyüklüğü konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakta, fakat görünen o ki konsolu neredeyse tüm detaylarıyla görebilmemiz mümkün olacak. Microsoft’un Xbox Series X ile ilgili tasarım detayları ve birçok özelliği paylaştığını düşündüğümüzde, etkinlik ciddi anlamda ses getirebilir. Sony, bugüne kadar tasarım konusunda hiçbir detay belirtmeden ve sızıntılara yol açmadan sessizliğini korumayı başarmıştı.

Epic Games kısa bir süre önce PS5’te oynanan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş teknoloji demosuyla büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games, “Tamamen oynanabilir bir demo, PlayStation 5 geliştirici kitinin arkasına sadece kayıt cihazı yerleştirdik ve HDMI’dan çıkan sinyali kaydettik” gibi bir açıklamada bulunarak, konsolun gücünü özetlemişti. Ayrıca Epic, PS5’in bünyesinde bulunan SSD mimarisinin, günümüz ileri teknoloji bilgisayarlarında kullanılan disklere nazaran, daha iyi bir performansa sahip olduğunu da vurguladı. Oyun dünyasına damga vurması beklenen PlayStation 5 etkinlik detayları tamamen ortaya çıktığında sizler için paylaşacağız.